Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией
Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщает пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций.
Как говорится в сообщении, накануне власти Литвы, Латвии и Эстонии заключили соглашение о торговле электроэнергией с третьими странами, которое подразумевает введение ограничений в отношении Минска. «Торговля электроэнергией с Белоруссией прекращается после запуска там атомной электростанции, и для этого будет внедрена система сертификатов происхождения электроэнергии», – заявили в ведомстве.
В то же время эстонские власти заверили, что соглашение трех прибалтийских стран почти не затрагивает торговлю электроэнергией с Россией. «Торговля электроэнергией между Калининградом и Литвой продолжится в текущем объеме», – говорится в сообщении. Соглашение о торговле прибалтийских государств электроэнергией с третьими странами рассчитано на срок до 2025 г.
О намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС 14 августа заявили президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд. Власти прибалтийских стран настаивают, что станция угрожает их экологической безопасности.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 ГВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область) недалеко от границы с Литвой. Первый энергоблок готовится к физическому пуску, в середине августа в него было загружено ядерное топливо. Его планируется ввести в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 г.