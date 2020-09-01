Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

В то же время эстонские власти заверили, что соглашение трех прибалтийских стран почти не затрагивает торговлю электроэнергией с Россией. «Торговля электроэнергией между Калининградом и Литвой продолжится в текущем объеме», – говорится в сообщении. Соглашение о торговле прибалтийских государств электроэнергией с третьими странами рассчитано на срок до 2025 г.