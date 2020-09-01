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Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Ведомости

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщает пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций.

Как говорится в сообщении, накануне власти Литвы, Латвии и Эстонии заключили соглашение о торговле электроэнергией с третьими странами, которое подразумевает введение ограничений в отношении Минска. «Торговля электроэнергией с Белоруссией прекращается после запуска там атомной электростанции, и для этого будет внедрена система сертификатов происхождения электроэнергии», – заявили в ведомстве.

В то же время эстонские власти заверили, что соглашение трех прибалтийских стран почти не затрагивает торговлю электроэнергией с Россией. «Торговля электроэнергией между Калининградом и Литвой продолжится в текущем объеме», – говорится в сообщении. Соглашение о торговле прибалтийских государств электроэнергией с третьими странами рассчитано на срок до 2025 г.

О намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС 14 августа заявили президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд. Власти прибалтийских стран настаивают, что станция угрожает их экологической безопасности.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 ГВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область) недалеко от границы с Литвой. Первый энергоблок готовится к физическому пуску, в середине августа в него было загружено ядерное топливо. Его планируется ввести в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 г.

Ранее по теме: Литва и Эстония планируют отказаться от импорта электроэнергии с БелАЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных