Литва и Эстония планируют отказаться от импорта электроэнергии с БелАЭС

Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд во время встречи договорились выработать единую позицию балтийских стран по вопросу отказа от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС, сообщается на сайте литовского президента.