Литва и Эстония планируют отказаться от импорта электроэнергии с БелАЭС
Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд во время встречи договорились выработать единую позицию балтийских стран по вопросу отказа от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС, сообщается на сайте литовского президента.
«Руководители государств договорились совместными усилиями добиваться единой позиции балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС», ‒ говорится в сообщении.
Во время встречи Науседа также поблагодарил Кальюлайда «за бескомпромиссную помощь при оценке угрозы от БелАЭС».
Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали белорусские власти прекратить применение силы против граждан и освободить задержанных участников протестов. Лидеры четырех стран выпустили совместное заявление, в котором также заявили, что готовы стать посредниками для мирного урегулирования в Белоруссии.