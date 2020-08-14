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Литва и Эстония планируют отказаться от импорта электроэнергии с БелАЭС

Ведомости

Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд во время встречи договорились выработать единую позицию балтийских стран по вопросу отказа от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС, сообщается на сайте литовского президента.

«Руководители государств договорились совместными усилиями добиваться единой позиции балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС», ‒ говорится в сообщении.

Во время встречи Науседа также поблагодарил Кальюлайда «за бескомпромиссную помощь при оценке угрозы от БелАЭС».

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали белорусские власти прекратить применение силы против граждан и освободить задержанных участников протестов. Лидеры четырех стран выпустили совместное заявление, в котором также заявили, что готовы стать посредниками для мирного урегулирования в Белоруссии.

Ранее по теме: Президенты Польши и стран Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных