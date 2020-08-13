Президенты Польши и стран Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали белорусские власти прекратить применение силы против граждан и освободить задержанных участников протестов. Лидеры четырех стран выпустили совместное заявление, сообщает польский портал PAP.
«Изоляция – это не путь к процветанию и развитию ни для одной нации», – подчеркнули лидеры, добавив, что готовы стать посредниками для мирного урегулирования в Белоруссии.
Они призвали власти прислушаться к голосу народа. «Мы призываем к прекращению насилия и уважению основных свобод и прав человека и гражданина, включая свободу выражения мнений, свободу СМИ, свободу собраний и безопасность журналистов», – приводит портал выдержку из заявления.
В Белоруссии продолжаются акции протеста с 9 августа, они начались после голосования на выборах президента. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 11 августа на митингах задержали около 6000 человек. В ночь с 12 на 13 августа задержали еще около 700 человек.