Президенты Польши и стран Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

В Белоруссии продолжаются акции протеста с 9 августа, они начались после голосования на выборах президента. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 11 августа на митингах задержали около 6000 человек. В ночь с 12 на 13 августа задержали еще около 700 человек.