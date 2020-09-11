Движение «Голос» предложило ужесточить наказания за фальсификации на выборах

Движение «Голос» предложило ужесточить наказания за фальсификации на выборахТяжесть наказания могла бы удержать от преступлений
Преступления в сфере выборов следует перевести в категорию тяжких, говорится в докладе движения «Голос», в котором они проанализировали электоральные преступления на досрочном голосовании за последние пять лет. В «Голосе» предложили законодателям перевести ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избиркомов), ст. 142 УК (фальсификация избирательных документов), ст. 142.1 УК (фальсификация итогов голосования) и ст. 142.2 УК (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня) в категорию тяжких преступлений. А ст. 5.16 КоАПа (подкуп избирателей) исключить, оставив за подкуп только существующую статью УК. Избирателям за получение вознаграждения за голосование также необходима уголовная статья.
За пять лет, по данным судебного департамента Верховного суда, по уголовным делам за электоральные преступления перед судом предстало 204 человека, из них 12 человек привлекли к уголовной ответственности по преступлениям, связанным с проведением досрочного голосования, говорится в докладе. «Голос» нашел информацию о 13 уголовных делах, связанных с проведением досрочного голосования на выборах разного уровня: по семи были вынесены обвинительные приговоры, шесть дел прекратили. Основные методы фальсификаций во время досрочного голосования – принуждение, подкуп избирателей и фальсификация избирательных документов в отсутствие избирателей. К реальному лишению свободы никто не был приговорен: шесть человек осуждены к лишению свободы условно на сроки от восьми месяцев до двух лет; штрафы были назначены в четырех случаях – от 100 000 до 140 000 руб., а в одном случае – в 1 млн руб., также один раз были назначены исправительные работы на срок один год условно.