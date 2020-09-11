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Движение «Голос» предложило ужесточить наказания за фальсификации на выборах

Тяжесть наказания могла бы удержать от преступлений
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

Преступления в сфере выборов следует перевести в категорию тяжких, говорится в докладе движения «Голос», в котором они проанализировали электоральные преступления на досрочном голосовании за последние пять лет. В «Голосе» предложили законодателям перевести ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избиркомов), ст. 142 УК (фальсификация избирательных документов), ст. 142.1 УК (фальсификация итогов голосования) и ст. 142.2 УК (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня) в категорию тяжких преступлений. А ст. 5.16 КоАПа (подкуп избирателей) исключить, оставив за подкуп только существующую статью УК. Избирателям за получение вознаграждения за голосование также необходима уголовная статья.

За пять лет, по данным судебного департамента Верховного суда, по уголовным делам за электоральные преступления перед судом предстало 204 человека, из них 12 человек привлекли к уголовной ответственности по преступлениям, связанным с проведением досрочного голосования, говорится в докладе. «Голос» нашел информацию о 13 уголовных делах, связанных с проведением досрочного голосования на выборах разного уровня: по семи были вынесены обвинительные приговоры, шесть дел прекратили. Основные методы фальсификаций во время досрочного голосования – принуждение, подкуп избирателей и фальсификация избирательных документов в отсутствие избирателей. К реальному лишению свободы никто не был приговорен: шесть человек осуждены к лишению свободы условно на сроки от восьми месяцев до двух лет; штрафы были назначены в четырех случаях – от 100 000 до 140 000 руб., а в одном случае – в 1 млн руб., также один раз были назначены исправительные работы на срок один год условно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных