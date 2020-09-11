Движение «Голос» предложило ужесточить наказания за фальсификации на выборах

За пять лет, по данным судебного департамента Верховного суда, по уголовным делам за электоральные преступления перед судом предстало 204 человека, из них 12 человек привлекли к уголовной ответственности по преступлениям, связанным с проведением досрочного голосования, говорится в докладе. «Голос» нашел информацию о 13 уголовных делах, связанных с проведением досрочного голосования на выборах разного уровня: по семи были вынесены обвинительные приговоры, шесть дел прекратили. Основные методы фальсификаций во время досрочного голосования – принуждение, подкуп избирателей и фальсификация избирательных документов в отсутствие избирателей. К реальному лишению свободы никто не был приговорен: шесть человек осуждены к лишению свободы условно на сроки от восьми месяцев до двух лет; штрафы были назначены в четырех случаях – от 100 000 до 140 000 руб., а в одном случае – в 1 млн руб., также один раз были назначены исправительные работы на срок один год условно.