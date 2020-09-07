Оппозиции будет трудно найти наблюдателей на выборах 11–13 сентября

Оппозиции будет трудно найти наблюдателей на выборах 11–13 сентябряТрехдневное голосование упростит мобилизацию провластного электората
На этой неделе выборы в России впервые пройдут по новым правилам: фактически с трехдневным голосованием на избирательных участках (11–13 сентября). Первые два дня голосование будет считаться досрочным, 13 сентября – основным днем голосования. Только 12 сентября будет объявлен «день тишины». Это затронет 41 регион, говорила глава ЦИК Элла Памфилова: довыборы в Госдуму, выборы регионального уровня и в административных центрах. Общероссийское голосование по поправке к Конституции шло неделю с 25 июня по 1 июля. На Старой площади решили, что и на выборах так проще мобилизовать зависимый электорат, говорит собеседник, близкий к администрации президента.
Каждый день по итогам досрочного голосования использованные бюллетени должны упаковываться в сейф-пакеты, а в день голосования уже пересыпаться в урны. Памфилова говорила, что почти во всех регионах будет видеонаблюдение, камеры рекомендовано направлять на сейфы с хранящимися там бюллетенями. Видеонаблюдение будет в 50 регионах, сказали собеседники «Ведомостей» в администрациях трех из них. Но лишь в 14–15 планируется трансляция с избирательных участков (например, в Иркутской и Белгородской областях).