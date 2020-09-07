Оппозиции будет трудно найти наблюдателей на выборах 11–13 сентября

Каждый день по итогам досрочного голосования использованные бюллетени должны упаковываться в сейф-пакеты, а в день голосования уже пересыпаться в урны. Памфилова говорила, что почти во всех регионах будет видеонаблюдение, камеры рекомендовано направлять на сейфы с хранящимися там бюллетенями. Видеонаблюдение будет в 50 регионах, сказали собеседники «Ведомостей» в администрациях трех из них. Но лишь в 14–15 планируется трансляция с избирательных участков (например, в Иркутской и Белгородской областях).