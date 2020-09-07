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Оппозиции будет трудно найти наблюдателей на выборах 11–13 сентября

Трехдневное голосование упростит мобилизацию провластного электората
Максим Иванов
На один день сложно найти достаточно профессиональных наблюдателей, на три – еще труднее /Андрей Гордеев / Ведомости

На этой неделе выборы в России впервые пройдут по новым правилам: фактически с трехдневным голосованием на избирательных участках (11–13 сентября). Первые два дня голосование будет считаться досрочным, 13 сентября – основным днем голосования. Только 12 сентября будет объявлен «день тишины». Это затронет 41 регион, говорила глава ЦИК Элла Памфилова: довыборы в Госдуму, выборы регионального уровня и в административных центрах. Общероссийское голосование по поправке к Конституции шло неделю с 25 июня по 1 июля. На Старой площади решили, что и на выборах так проще мобилизовать зависимый электорат, говорит собеседник, близкий к администрации президента.

Каждый день по итогам досрочного голосования использованные бюллетени должны упаковываться в сейф-пакеты, а в день голосования уже пересыпаться в урны. Памфилова говорила, что почти во всех регионах будет видеонаблюдение, камеры рекомендовано направлять на сейфы с хранящимися там бюллетенями. Видеонаблюдение будет в 50 регионах, сказали собеседники «Ведомостей» в администрациях трех из них. Но лишь в 14–15 планируется трансляция с избирательных участков (например, в Иркутской и Белгородской областях).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных