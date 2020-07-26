Избирательное законодательство к осенним выборам сильно изменилось

Все ключевые предложения экспертов по смягчению барьеров для кандидатов, повышению прозрачности избирательного процесса, которые были выработаны в последние годы, фактически отброшены в сторону, говорится в докладе. В пример эксперты приводят многочисленные изменения, которые были внесены накануне старта избирательной кампании и уже после ее начала. Так, был расширен перечень оснований для лишения граждан права участвовать в выборах – среди этих оснований около полусотни составов Уголовного кодекса. При сборе подписей за кандидатов был снижен минимальный порог числа недостоверных подписей, что приведет к еще большему числу отказов в регистрации на выборах, считают авторы доклада. Хотя после протестов 2019 г., когда многие независимые кандидаты не были допущены к выборам в Мосгордуму, эксперты и сами кандидаты требовали повысить прозрачность проверки подписей. Была реализована лишь одна предложенная экспертами мера – сбор подписей через «Госуслуги». Однако это предложение сейчас реализовано лишь в трех регионах – на выборах в заксобрание Челябинской области можно собирать таким образом до 50% от необходимого числа подписей, а в Чувашии и Пермском крае на выборах губернатора – не более 25%.