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Избирательное законодательство к осенним выборам сильно изменилось

Главное – трехдневное голосование, ужесточение сбора подписей и снижение возможностей контроля
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Осенние выборы пройдут в соответствии с радикально измененным избирательным законодательством. Эксперты считают, что этим выборам предстоит худшее законодательное регулирование за последние 25 лет. Об этом говорится в аналитическом докладе «Голоса» о правовых особенностях выборов 13 сентября 2020 г., подготовленном политологами Александром Кыневым и Аркадием Любаревым. Особенностями этой избирательной кампании эксперты называют то, что она проходит после принятия поправок к Конституции и введения эпидемиологических ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Все ключевые предложения экспертов по смягчению барьеров для кандидатов, повышению прозрачности избирательного процесса, которые были выработаны в последние годы, фактически отброшены в сторону, говорится в докладе. В пример эксперты приводят многочисленные изменения, которые были внесены накануне старта избирательной кампании и уже после ее начала. Так, был расширен перечень оснований для лишения граждан права участвовать в выборах – среди этих оснований около полусотни составов Уголовного кодекса. При сборе подписей за кандидатов был снижен минимальный порог числа недостоверных подписей, что приведет к еще большему числу отказов в регистрации на выборах, считают авторы доклада. Хотя после протестов 2019 г., когда многие независимые кандидаты не были допущены к выборам в Мосгордуму, эксперты и сами кандидаты требовали повысить прозрачность проверки подписей. Была реализована лишь одна предложенная экспертами мера – сбор подписей через «Госуслуги». Однако это предложение сейчас реализовано лишь в трех регионах – на выборах в заксобрание Челябинской области можно собирать таким образом до 50% от необходимого числа подписей, а в Чувашии и Пермском крае на выборах губернатора – не более 25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных