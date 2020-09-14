Конкуренция ушла на места

Конкуренция ушла на местаНа прошедших выборах Кремль почти везде победил, но есть и провалы
Кремль получил нужные ему результаты на выборах губернаторов и в большинстве парламентов – и региональных, и городских.
Ненецкая оборона
По итогам голосования 13 сентября не самые приятные для власти результаты оказались в Ненецком автономном округе (НАО), где весной 2020 г. пытались запустить процедуру объединения с ближайшей Архангельской областью. Регионы сейчас тесно связаны, но имеют собственные органы власти.
Депутаты НАО вчера избрали губернатора собственного региона – им стал Юрий Бездудный. В то же время избиратели НАО голосовали и на прямых выборах главы Архангельской области: это особенность НАО.
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский победил на выборах с высоким результатом (69,7% при 16,9% у оппонента от «Справедливой России» Ириной Чирковой), но в Ненецком автономном округе итоги голосования оказались иные: в столице НАО Нарьян-Маре за врио проголосовали 13,6%. А 69,8% получила Чиркова, сообщил «Интерфакс». В ТИК Заполярного района у Чирковой 51,87%, у Цыбульского – 28,79%.
Ранее источники «Ведомостей» говорили, что выборы на этой территории могут оказаться проблемными для власти из-за попытки провести объединение НАО и Архангельской области. В мае начались юридические процедуры по объединению, их хотели завершить на референдуме 13 сентября 2020 г. Однако социологические опросы показали, что избирателям в НАО такая идея не нравится, говорил близкий к администрации президента собеседник.
Власти получили второй сигнал от жителей НАО после голосования против поправок к Конституции [в Ненецком автономном округе поправки поддержали 43,78% избирателей и 55,25% выступили против], говорит политолог Михаил Виноградов. В целом на выборах власти почти удалось избежать контрпродуктивных шагов, повышающих ее антирейтинг, а НАО стал исключением, подчеркивает он.
Гонка победителей
На прошедших выборах кандидаты в губернаторы от власти победили своих конкурентов с значительным перевесом, показывают данные ЦИК на утро 14 сентября. Меньше всего из губернаторов получил Алексей Островский, член ЛДПР, который с 2012 г. возглавляет Смоленскую область, – 57,11%, вслед за ним идет кандидат от КПРФ Андрей Митрофаненков (25,4%), единороссы в выборах не участвовали.
Игорь Кобзев, варяг из Воронежской области, избрался главой «красной» Иркутской области с 60,7% голосов, оппонент – депутат Госдумы коммунист Михаил Щапов – получил 26,05%. Близкие к администрации президента источники «Ведомостей» называли Иркутскую область регионом, где не исключен второй тур. По утверждению собеседника «Ведомостей» в КПРФ, у Щапова, человека с опытом ведения бизнеса, есть амбиции, но он не делал ставку на эти выборы: «Он вошел в кампанию очень поздно, ведь до последнего момента решался вопрос, как компартия будет участвовать в выборах после того, как с них сняли первого секретаря обкома Сергея Левченко». Сам Щапов заявил, что для него выборами «ничего не заканчивается, а только начинается».
В Ростовской и Костромской областях действующие губернаторы Василий Голубев и Сергей Ситников пошли на переизбрание и переизбирались с результатом более 65,7%. На втором месте в этих регионах коммунисты: Евгений Бессонов (КПРФ) получил 17,5% голосов в Ростовской, а Валерий Ижицкий – 16% в Костромской области.
Остальные кандидаты власти (всего было 18 губернаторских кампаний) добились еще более внушительных результатов: более 70% голосов. Причем получил такой результат даже справоросс Олег Николаев в Чувашии (75,7%). А самым высоким результатом, судя по предварительным итогам, может похвастаться Михаил Развожаев, который в Севастополе с 85,7% голосов опередил даже показатель Татарстана. За Рустама Минниханова голосовало 83,4%.
Конкуренция ушла на местный уровень
По 11 законодательным собраниям, где проходили выборы, предварительно «Единая Россия» набирает большинство. Из четырех новых партий, которые, как говорили собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, созданы при поддержке администрации президента, в заксобрания прошли кандидаты от трех партий – «Новых людей», «За правду» и «Зеленой альтернативы».
Партия прямой демократии кандидатов провести в заксобрания не смогла. Таким образом, эти три партии получили льготу: им не нужно будет собирать подписи для участия в выборах в Госдуму в следующем году. Партия «Новые люди» прошла в заксобрания Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областей. Партия «Зеленая альтернатива» прошла в заксобрания Челябинской области и Коми, «За правду» – в Рязанскую облдуму.
По гордумам ситуация отличается от той, что сложилась на выборах в заксобрания. В нескольких городах «Единая Россия» потеряла контроль над парламентами. В Томске разыгрывалось 37 мандатов: 10 – по спискам и 27 –по округам. «Единая Россия» получила всего 11 мандатов.
На выборах в гордуму был развернут проект Алексея Навального «Умное голосование». По спискам первое место у «Единой России» – 24,5%, дальше идут КПРФ – 17,5%, «Новые люди» – 15%, ЛДПР – 14,4%. А в 18 из 27 округов победили либо оппозиционные кандидаты, либо самовыдвиженцы. Остальные мандаты распределились так: КПРФ – восемь, самовыдвиженцы – шесть, «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Яблоко» – по три, ЛДПР – два, Партия роста – один. Собеседник в «Единой России» говорит, что на таком результате сказалась ситуация с Алексеем Навальным. В день «отравления» политик вылетел из Томска, где проводил расследование перед выборами. Соратник Навального Леонид Волков писал в Facebook, что из 27 выигранных мандатов как минимум 16 были кандидатами «Умного голосования». Депутатами гордумы стали координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева и сотрудник штаба Андрей Фатеев.
Еще один регион, где на итоги выборов повлияло «умное голосование», – выборы в гордуму Новосибирска. В гордуме 22 места досталось «Единой России», восемь – КПРФ, восемь – самовыдвиженцам, пять – ЛДПР, по одному – «Родине» и «Зеленым» и пять мест досталось членам коалиции «Новосибирск-2020», поддержанной Навальным, сообщает NGS.ru. В гордуму, в частности, прошел координатор новосибирского штаба Навального Сергей Бойко. На выборах в заксобрание Новосибирской области у «Единой России» при этом большинство. Тут зачастую «Умное голосование» поддержало кандидатов, которые шли против КПРФ.
На выборах в гордуму Тамбова по спискам первое место заняла партия «Родина», набрав 46% голосов. У «Единой России» – 20,6%. При этом губернатор Александр Никитин, возглавляющий региональное отделение «Единой России» и переизбиравшийся на новый срок, набрал в регионе 81%.
Политолог Владимир Слатинов говорит, что у Никитина в городе всегда были проблемы, а «машина электорального султаната не работала так, как на территории области». Но в Тамбове играет роль не только то, что столицы менее подконтрольны губернаторам, но и другой фактор: раньше в Тамбове был сити-менеджер Максим Косенков, отстраненный от работы, сейчас он возглавляет «Родину» и благодаря своей популярности дает результат по Тамбову, говорит эксперт.