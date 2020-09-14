Конкуренция ушла на места

Игорь Кобзев, варяг из Воронежской области, избрался главой «красной» Иркутской области с 60,7% голосов , оппонент – депутат Госдумы коммунист Михаил Щапов – получил 26,05%. Близкие к администрации президента источники «Ведомостей» называли Иркутскую область регионом, где не исключен второй тур. По утверждению собеседника «Ведомостей» в КПРФ, у Щапова, человека с опытом ведения бизнеса, есть амбиции, но он не делал ставку на эти выборы: «Он вошел в кампанию очень поздно, ведь до последнего момента решался вопрос, как компартия будет участвовать в выборах после того, как с них сняли первого секретаря обкома Сергея Левченко». Сам Щапов заявил, что для него выборами «ничего не заканчивается, а только начинается».