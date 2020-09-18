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В ЦИК готовятся к смотру и замене кадров

В отставку могут уйти самые возрастные члены ЦИК
Максим Иванов Елена Мухаметшина
Пока перемены, в том числе в руководстве комиссии, не очевидны /Евгений Разумный / Ведомости

Накануне думских выборов 2021 г. убрать из Центризбиркома (ЦИК) могут тех, кто старше 70 лет, но при этом «учитывается активность их позиции», говорит собеседник в ЦИК. Сейчас старше 70 лет пять членов комиссии: зампред комиссии Николай Булаев (в 2016 г. назначался в ЦИК по квоте Совета Федерации), бывший судья Конституционного суда Борис Эбзеев (квота президента), представитель КПРФ Евгений Колюшин, представители «Единой России» Валерий Гальченко и Валерий Крюков (квота Госдумы).

В пользу Булаева – его активная работа зампредом комиссии, а в пользу Эбзеева – то, что он с позиции юриста во время президентских выборов 2018 г. обосновывал недопуск на выборы оппозиционного политика Алексея Навального. Колюшин – опытный юрист и хорошая кандидатура в ЦИК, заявил «Ведомостям» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Альтернативу Колюшину, который работает в ЦИК с 1995 г. и является постоянным участником избирательного штаба партии, найти сложно, он в хорошей форме и будет предложен снова, говорят в партии.

Крюков давно хочет уйти в отставку, хотя он один из самых опытных членов комиссии, он работает членом ЦИК с 2003 г., отметили собеседник в ЦИК и человек в «Единой России». Сам Крюков отказался от комментариев. Гальченко недовольна председатель ЦИК Элла Памфилова, она рекомендовала уйти ему в отставку после выборов 2016 г., писал РБК, контракт на мониторинг легитимности кампании выиграл фонд, в руководство которого входит экс-помощник Гальченко. Есть вероятность, что Гальченко покинет ЦИК, говорит близкий к администрации президента человек. Человек в «Единой России» говорит, что обсуждалась возможность делегировать в ЦИК России Александра Борисова, нынешнего главу исполкома партии. Борисов сказал, что такой вариант не рассматривался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных