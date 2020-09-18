В ЦИК готовятся к смотру и замене кадров

В ЦИК готовятся к смотру и замене кадровВ отставку могут уйти самые возрастные члены ЦИК
Накануне думских выборов 2021 г. убрать из Центризбиркома (ЦИК) могут тех, кто старше 70 лет, но при этом «учитывается активность их позиции», говорит собеседник в ЦИК. Сейчас старше 70 лет пять членов комиссии: зампред комиссии Николай Булаев (в 2016 г. назначался в ЦИК по квоте Совета Федерации), бывший судья Конституционного суда Борис Эбзеев (квота президента), представитель КПРФ Евгений Колюшин, представители «Единой России» Валерий Гальченко и Валерий Крюков (квота Госдумы).
В пользу Булаева – его активная работа зампредом комиссии, а в пользу Эбзеева – то, что он с позиции юриста во время президентских выборов 2018 г. обосновывал недопуск на выборы оппозиционного политика Алексея Навального. Колюшин – опытный юрист и хорошая кандидатура в ЦИК, заявил «Ведомостям» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Альтернативу Колюшину, который работает в ЦИК с 1995 г. и является постоянным участником избирательного штаба партии, найти сложно, он в хорошей форме и будет предложен снова, говорят в партии.
Крюков давно хочет уйти в отставку, хотя он один из самых опытных членов комиссии, он работает членом ЦИК с 2003 г., отметили собеседник в ЦИК и человек в «Единой России». Сам Крюков отказался от комментариев. Гальченко недовольна председатель ЦИК Элла Памфилова, она рекомендовала уйти ему в отставку после выборов 2016 г., писал РБК, контракт на мониторинг легитимности кампании выиграл фонд, в руководство которого входит экс-помощник Гальченко. Есть вероятность, что Гальченко покинет ЦИК, говорит близкий к администрации президента человек. Человек в «Единой России» говорит, что обсуждалась возможность делегировать в ЦИК России Александра Борисова, нынешнего главу исполкома партии. Борисов сказал, что такой вариант не рассматривался.