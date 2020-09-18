В ЦИК готовятся к смотру и замене кадров

Крюков давно хочет уйти в отставку, хотя он один из самых опытных членов комиссии, он работает членом ЦИК с 2003 г., отметили собеседник в ЦИК и человек в «Единой России». Сам Крюков отказался от комментариев. Гальченко недовольна председатель ЦИК Элла Памфилова, она рекомендовала уйти ему в отставку после выборов 2016 г., писал РБК, контракт на мониторинг легитимности кампании выиграл фонд, в руководство которого входит экс-помощник Гальченко. Есть вероятность, что Гальченко покинет ЦИК, говорит близкий к администрации президента человек. Человек в «Единой России» говорит, что обсуждалась возможность делегировать в ЦИК России Александра Борисова, нынешнего главу исполкома партии. Борисов сказал, что такой вариант не рассматривался.