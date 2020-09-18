Губернаторы с высокими рейтингами могут возглавить региональные группы «Единой России» на выборах в Госдуму

Губернаторы с высокими рейтингами могут возглавить региональные группы «Единой России» на выборах в ГосдумуА состав одномандатников может обновиться минимум наполовину
«Единая Россия» планирует на выборы в Госдуму сделать региональные группы в границах большинства регионов – их может быть более 70. Возглавят их губернаторы с высоким рейтингом. Кроме того, «Единая Россия» планирует обновить состав одномандатников на выборах в Госдуму наполовину. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник, близкий к администрации президента, и человек в «Единой России».
Губернаторы-доноры
В партии обсуждается перенарезка региональных групп, одно из предложений – сделать региональную группу в пределах субъекта, говорит собеседник, близкий к администрации президента: «Но их будет не 85 по числу регионов, а чуть меньше, поскольку где-то губернаторы непартийные. Пока расчет, что их будет более 70. Там, где губернатор непартийный, будет группа по двум-трем регионам. Например, в Смоленской области губернатор от ЛДПР, соответственно, группа может быть по Смоленской, Псковской и Брянской областям, а возглавить ее может, например, губернатор Брянской области». Предполагается, что региональные группы возглавят губернаторы, у которых хорошие рейтинги и которые являются секретарями отделений «Единой России», чтобы они стали донорами рейтинга, говорит собеседник: «Там, где у губернатора рейтинг невысокий, будет другой глава списка. Но пока большинство губернаторов – доноры. В пресс-службе «Единой России» сказали, что не комментируют эту информацию.
С прошлого года «Единая Россия» вернулась к практике назначения губернаторов секретарями отделений «Единой России». Собеседники «Ведомостей» в партии говорили, что это связано с подготовкой к выборам в Госдуму и с тем, что популярность губернаторов в субъектах выше, чем рейтинг «Единой России», поэтому такие назначения могут подтянуть и рейтинг партии.
На выборах 2016 г. у «Единой России» было 36 региональных групп, отдельные региональные группы были по 16 регионам, в том числе по республикам Северного Кавказа, Москве и Санкт-Петербургу, остальные были объединены в группы по два-четыре региона. Возглавляли тогда региональные группы в основном действующие депутаты Госдумы, но более 15 групп возглавляли и губернаторы, как мэр Москвы или глава Чечни.
Региональные группы в пределах субъекта были на выборах в Госдуму 2011 г., тогда было 80 групп на 83 региона, напоминает политолог Александр Пожалов: «Но тогда все мандаты разыгрывались по спискам, благодаря чему каждая группа у «Единой России» получала гарантированные мандаты». При смешанной модели, как сейчас, а также с учетом текущих рейтингов партии в 2021 г. «Единая Россия» может претендовать на 120 мандатов по спискам, считает Пожалов: «Однако мандаты по региональным группам распределяются в зависимости от абсолютного числа голосов, которые эта группа получила на выборах. Поэтому при числе групп в 70–80 большое число малых регионов или не очень крупных проблемных регионов с низкой явкой и поддержкой «Единой России» останутся без списочного мандата. А максимальным окажется представительство среди депутатов-списочников партии от традиционных зон электоральной мобилизации вроде национальных республик, Кемеровской и Белгородской областей».
Ставка на губернаторов во главе региональных групп будет означать упор на административную мобилизацию, считает эксперт: «Новые губернаторы в списке окажутся заложниками своих 70–80% показателей на губернаторских выборах. И им придется на конкурентных выборах в Госдуму соответствовать этим своим результатам». В 2016 г. число региональных групп было смоделировано так, чтобы каждая из них, даже такая маленькая, как Адыгея, получила списочный мандат, говорит Пожалов: «А в межрегиональных группах порядок мест в списке чередовался, чтобы почти каждый регион, кроме совсем маленьких, мог получить мандаты». Тогда же нацреспублики Северного Кавказа и Поволжья были выделены в отдельные группы, а группы из нескольких регионов компоновались так, чтобы популярный глава региона мог тянуть за собой соседей, у которых «Единая Россия» отставала по рейтингу или у нее не было своего губернатора, рассказывает Пожалов. С нарезкой групп логично определяться за полгода до выборов, накануне праймериз, чтобы учесть динамику рейтингов партии и ее конкурентов как по стране, так и в регионах, добавляет он.
Обновление одномандатников
Один из собеседников считает, что число одномандатников от «Единой России» на выборах в Госдуму обновится наполовину. «Из нынешних одномандатников реально избраться примерно сотне. Кто-то из партийцев оценивает эту цифру в 60–65 человек», – говорит он. Сейчас в партии уже протестировали действующих одномандатников, выявили тех, кто не хочет переизбираться, – таких около 50 человек, рассказывает собеседник: «В марте уже проводили социологию по одномандатникам, вторая волна социологии будет запущена в ближайшее время». Согласование кандидатов будет проходить между тремя центрами – администрацией президента, партией и губернаторами, рассказывает собеседник: «В целом с линейкой кандидатов партия должна определиться до начала декабря».
Ранее собеседники «Ведомостей» говорили, что схема, по которой будет избираться Госдума в 2021 г., останется прежней: 225 депутатов по спискам и 225 по округам. В 2016 г. «Единая Россия» получила 54,2% голосов по спискам, а победу в округах одержали 203 одномандатника. Всего партия получила 343 мандата в Госдуме, сформировав, таким образом, конституционное большинство. На этой неделе секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вновь заявил, что цель партии на выборах в Госдуму в 2021 г. – сформировать конституционное большинство.
Ротация одномандатников в «Единой России» будет очень высокой, считает Пожалов: «С 2016 г. массово обновился губернаторский корпус, им удобнее обновить пул депутатов от региона. Кроме того, многие действующие одномандатники из социальной сферы и старого ОНФ не имеют своего ресурса для кампании по округу. Еще одна причина – власть будет омолаживать депутатский корпус, сейчас во фракции «Единой России» много возрастных одномандатников. Обновление будет происходить в том числе за счет деятелей культуры, общественников или бывших чиновников исполнительной власти». Также в ряде регионов изменилась электоральная ситуация, действующие одномандатники неизбираемы или не работали в округах, отмечает Пожалов.