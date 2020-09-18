Губернаторы с высокими рейтингами могут возглавить региональные группы «Единой России» на выборах в Госдуму

Ставка на губернаторов во главе региональных групп будет означать упор на административную мобилизацию, считает эксперт: «Новые губернаторы в списке окажутся заложниками своих 70–80% показателей на губернаторских выборах. И им придется на конкурентных выборах в Госдуму соответствовать этим своим результатам». В 2016 г. число региональных групп было смоделировано так, чтобы каждая из них, даже такая маленькая, как Адыгея, получила списочный мандат, говорит Пожалов: «А в межрегиональных группах порядок мест в списке чередовался, чтобы почти каждый регион, кроме совсем маленьких, мог получить мандаты». Тогда же нацреспублики Северного Кавказа и Поволжья были выделены в отдельные группы, а группы из нескольких регионов компоновались так, чтобы популярный глава региона мог тянуть за собой соседей, у которых «Единая Россия» отставала по рейтингу или у нее не было своего губернатора, рассказывает Пожалов. С нарезкой групп логично определяться за полгода до выборов, накануне праймериз, чтобы учесть динамику рейтингов партии и ее конкурентов как по стране, так и в регионах, добавляет он.