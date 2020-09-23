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Руководитель одной из крупнейших строительных госкомпаний КНР осужден за хищения

Это произошло после его выпада в адрес лидера Китая Си Цзиньпина
Глеб Мишутин
По словам BBC, Жэнь Чжицян (на фото) обладал прочными связями с партийной верхушкой и занимал положение, с высоты которого его критические выпады в адрес партии звучали особенно убедительно /Reuters

Китайского бизнесмена и блогера Жэнь Чжицяна, известного своей критикой в отношении председателя КНР Си Цзиньпина, приговорили к 18 годам тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на решение суда. Предпринимателя признали виновным в хищении не менее 50 млн юаней (около $7 млн). Как пишет Washington Post, помимо тюремного заключения, бизнесмена обязали выплатить штраф в размере около $619 000. Суд в Пекине сообщил, что Жэнь Чжицян сознался в преступлениях и решил не подавать апелляцию.

Свои преступления Жэнь Чжицян совершил, будучи председателем Huayuan Real Estate Group – крупнейшей государственной строительной компании. Он с рождения принадлежал к китайской политической элите, так как его отец был заместителем министра торговли КНР и членом партии. Сделав состояние на торговле недвижимостью, бизнесмен занялся блогерством на платформе Weibo. На аккаунты Жэнь Чжицяна, взявшего себе псевдоним Big Cannon (Большая Пушка), подписалось более 37 млн пользователей. В своем блоге он критиковал политику КПК, в том числе и решение ее генсека и председателя КНР Си Цзиньпина о принуждении СМИ к следованию линии партии. По словам BBC, Жэнь Чжицян обладал прочными связями с партийной верхушкой и занимал положение, с высоты которого его критические выпады в адрес партии звучали особенно убедительно.

В феврале Жэнь Чжицян опубликовал эссе, в котором назвал председателя КНР «клоуном, который разделся догола, но настаивает, что он по-прежнему император» и возложил вину за распространение коронавируса на лояльные партии СМИ. По словам Жэнь Чжицяна, система, в которой поощряются лесть и пропаганда, ведет к росту смертей, так как население не может получать достоверную информацию из свободных источников.

Как сообщал CNN со ссылкой на друга Жэнь Чжицяна, в середине марта 2020 г. предприниматель исчез. Только в апреле китайские власти заявили, что в отношении бизнесмена проводится расследование о коррупции. Власти также заблокировали аккаунты Жэнь Чжицяна в Weibo.

По мнению старшего преподавателя и руководителя образовательных программ востоковедения и африканистики ВШЭ Дмитрия Худякова, среди китайской элиты действительно много «диссидентов». С ними Си Цзиньпин борется советскими методами, только вместо карательной психиатрии используют обвинения в коррупции. «Безусловно, в правление Си Цзиньпина усилились авторитарные тенденции. Как минимум, отменены конституционные ограничения на пребывание на высшем государственном посту, повысилась роль лидера», – отмечает эксперт. Укрепление личной власти председателя сопровождается постепенной зачисткой партии от старых кадров и заменой их новыми, лояльными Си Цзиньпину. Этой же цели служит и система социального рейтинга. Как отмечает Худяков, в Китае уже сформирован культ личности Си Цзиньпина. Однако, полагает эксперт, этот культ личности нельзя сравнивать с культом Мао Цзэдуна, так как время председателя Си приходится на абсолютно другую эпоху.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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