Руководитель одной из крупнейших строительных госкомпаний КНР осужден за хищения

Руководитель одной из крупнейших строительных госкомпаний КНР осужден за хищенияЭто произошло после его выпада в адрес лидера Китая Си Цзиньпина
Китайского бизнесмена и блогера Жэнь Чжицяна, известного своей критикой в отношении председателя КНР Си Цзиньпина, приговорили к 18 годам тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на решение суда. Предпринимателя признали виновным в хищении не менее 50 млн юаней (около $7 млн). Как пишет Washington Post, помимо тюремного заключения, бизнесмена обязали выплатить штраф в размере около $619 000. Суд в Пекине сообщил, что Жэнь Чжицян сознался в преступлениях и решил не подавать апелляцию.
Свои преступления Жэнь Чжицян совершил, будучи председателем Huayuan Real Estate Group – крупнейшей государственной строительной компании. Он с рождения принадлежал к китайской политической элите, так как его отец был заместителем министра торговли КНР и членом партии. Сделав состояние на торговле недвижимостью, бизнесмен занялся блогерством на платформе Weibo. На аккаунты Жэнь Чжицяна, взявшего себе псевдоним Big Cannon (Большая Пушка), подписалось более 37 млн пользователей. В своем блоге он критиковал политику КПК, в том числе и решение ее генсека и председателя КНР Си Цзиньпина о принуждении СМИ к следованию линии партии. По словам BBC, Жэнь Чжицян обладал прочными связями с партийной верхушкой и занимал положение, с высоты которого его критические выпады в адрес партии звучали особенно убедительно.
В феврале Жэнь Чжицян опубликовал эссе, в котором назвал председателя КНР «клоуном, который разделся догола, но настаивает, что он по-прежнему император» и возложил вину за распространение коронавируса на лояльные партии СМИ. По словам Жэнь Чжицяна, система, в которой поощряются лесть и пропаганда, ведет к росту смертей, так как население не может получать достоверную информацию из свободных источников.
Как сообщал CNN со ссылкой на друга Жэнь Чжицяна, в середине марта 2020 г. предприниматель исчез. Только в апреле китайские власти заявили, что в отношении бизнесмена проводится расследование о коррупции. Власти также заблокировали аккаунты Жэнь Чжицяна в Weibo.
По мнению старшего преподавателя и руководителя образовательных программ востоковедения и африканистики ВШЭ Дмитрия Худякова, среди китайской элиты действительно много «диссидентов». С ними Си Цзиньпин борется советскими методами, только вместо карательной психиатрии используют обвинения в коррупции. «Безусловно, в правление Си Цзиньпина усилились авторитарные тенденции. Как минимум, отменены конституционные ограничения на пребывание на высшем государственном посту, повысилась роль лидера», – отмечает эксперт. Укрепление личной власти председателя сопровождается постепенной зачисткой партии от старых кадров и заменой их новыми, лояльными Си Цзиньпину. Этой же цели служит и система социального рейтинга. Как отмечает Худяков, в Китае уже сформирован культ личности Си Цзиньпина. Однако, полагает эксперт, этот культ личности нельзя сравнивать с культом Мао Цзэдуна, так как время председателя Си приходится на абсолютно другую эпоху.