Руководитель одной из крупнейших строительных госкомпаний КНР осужден за хищения

Свои преступления Жэнь Чжицян совершил, будучи председателем Huayuan Real Estate Group – крупнейшей государственной строительной компании. Он с рождения принадлежал к китайской политической элите, так как его отец был заместителем министра торговли КНР и членом партии. Сделав состояние на торговле недвижимостью, бизнесмен занялся блогерством на платформе Weibo. На аккаунты Жэнь Чжицяна, взявшего себе псевдоним Big Cannon (Большая Пушка), подписалось более 37 млн пользователей. В своем блоге он критиковал политику КПК, в том числе и решение ее генсека и председателя КНР Си Цзиньпина о принуждении СМИ к следованию линии партии. По словам BBC, Жэнь Чжицян обладал прочными связями с партийной верхушкой и занимал положение, с высоты которого его критические выпады в адрес партии звучали особенно убедительно.