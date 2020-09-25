Сын кандидата в президенты США Джо Байдена получал деньги от иностранцев

Сын кандидата в президенты США Джо Байдена получал деньги от иностранцевВ докладе комитета сената США упомянуты китайцы, украинцы и даже Елена Батурина
Сын кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер получал деньги от лиц, связанных с Коммунистической партией Китая, украинских и казахстанских бизнесменов и вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной, утверждается в докладе от 23 августа 2020 г., выпущенном сенаторами-республиканцами Роном Джонсоном и Чаком Грассли. Текст доклада опубликован на сайте комитета сената США по внутренней безопасности и правительственным делам.
По мнению сенаторов, Хантер Байден, работавший в украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, своими действиями подрывал политику США в отношении Киева. Занимая место в совете директоров компании, Байден-младший и его деловой партнер Девон Арчер получили от Burisma более $4 млн. Зарплата Хантера Байдена составляла $50 000 в месяц. Также именно в период его работы в Burisma владелец компании Николай Злочевский дал взятку подчиненным генпрокурора Украины Виталия Ерёмы в размере $7 млн. Деньги были переданы представителям власти в обмен на то, что они закроют дело в отношении Злочевского.
«4 февраля 2014 г. Батурина перевела на банковский счет Rosemont Seneca Thornton LLC $3,5 млн за консультационное соглашение от 12.02.2014. Rosemont Seneca Thornton – инвестиционная фирма, сооснователем которой является Хантер Байден. Согласно Financial Times, Rosemont Seneca Thornton – это консорциум Rosemont Seneca Partners и Thornton Group, последняя расположена в Массачусетсе. В июне 2009 г. Хантер Байден основал Rosemont Seneca Partners вместе с Арчером и Кристофером Хайнцем. Сайт Thornton Group сообщает, что у компании есть офисы в Бостоне и Пекине, указывает среди клиентов Rosemont Seneca Partners, там также размещены фотографии с Хантером Байденом, запечатленным на мероприятиях», – говорится в докладе.
«Отдельно от этого 6 мая 2015 г. Батурина сделала 11 переводов суммой $391 968 на счет, принадлежащий американской компании BAK USA. Девять из этих переводов размером $241 797 поступили на счета компании Rosemont Seneca Thornton, которая потом перевела их компании BAK USA. В графе «Детали платежа» все 11 транзакций были прописаны как «соглашение по ссудам». BAK USA была стартапом – технологической компанией со штаб-квартирой в Буффало, которая производила планшетные компьютеры в сотрудничестве с неназванными китайскими партнерами. А в 2019 г. она объявила себя банкротом из-за потери $39 млн», – говорится в документе. Представитель Батуриной отказался от комментариев «Ведомостям».
Сенаторы также пишут, что Хантер Байден и Арчер получали деньги от граждан Казахстана и КНР. По данным доклада, бизнесмен Кенес Ракишев, зять бывшего мэра Астаны Имангали Тасмагамбетова, перевел на счета компании Арчера Rosemont Seneca Bohai $143 000. Эти деньги, по данным авторов доклада, пошли на покупку автомобиля для компании. Также в докладе говорится о многочисленных финансовых переводах между Хантером Байденом и Е Цзяньмином – основателем и бывшим председателем правления корпорации CEFC China Energy Company Limited. Как отмечают авторы отчета, Е Цзяньмин имеет связи с китайской компартией и Народно-освободительной армией Китая, а также с братом Джо Байдена Джеймсом.
Как сообщает The Washington Post, высокопоставленные демократы раскритиковали доклад сенаторов, объявив его «попыткой российской дезинформации». Демократы-сенаторы заявили, что «расследование не представило доказательств, что бывший вице-президент совершил какую-либо ошибку в проведении внешней политики США на Украине». По мнению демократов, членство Хантера Байдена в совете директоров Burisma не оказывало влияния на внешнюю политику США.
Политолог-американист из Центра изучения новых коммуникаций Малек Дудаков считает, что команда президента Дональда Трампа будет «стараться всячески использовать эту историю, для того чтобы ударить по репутации и рейтингам [Джо] Байдена». «С другой стороны, сейчас мы наблюдаем полнейшее игнорирование этой ситуации мейнстримными средствами массовой информации США, особенно [истории] про гипотетическое получение денег от Батуриной. Про это почти никто не говорит, поэтому думаю, что большинство населения США об этой истории и не узнает», – заявил эксперт. В то же время сейчас, по мнению Дудакова, политтехнологи Трампа переключились на обвинения соперника в связях с китайскими властями и китайскими банками.
Дудаков напомнил, что 30 сентября состоятся первые дебаты кандидатов, на которых Трамп может использовать эту историю для мощной атаки на оппонента. С другой стороны, добавил он, ведущие могут не позволить развить эту тему в рамках эфира. В ближайший месяц оба соперника будут активно использовать все возможные скандалы для давления друг на друга, уверен Дудаков. «Я думаю, что таких историй будет всплывать немало – и про Байдена, и про Трампа, поэтому до ноября это все будет только усиливаться», – заключил эксперт.
По мнению политолога Павла Шарикова, дело Хантера Байдена – это «тяжелая артиллерия» республиканцев, которая может отразиться на рейтингах, но вряд ли сможет радикально изменить соотношение сил. «На фоне обвинений в сексуальных домогательствах и подозрений в тяжелой деменции (Байдена. – «Ведомости») это [информация о бизнесе сына Байдена с иностранцами] не крамола, которая может обрушить рейтинги», – считает эксперт. При этом Шариков также замечает, что о деле Хантера Байдена заговорили в преддверии теледебатов между Трампом и Байденом, на которых избежать этой темы будет невозможно. «Все сделано таким образом, чтобы к дебатам Байдена поставить в максимально неудобное положение», – резюмирует эксперт.
Сразу после выхода доклада был проведен опрос Hill-HarrisX, который выявил, что 54% независимых избирателей, не причисляющих себя к явным сторонникам конкретной партии, считают историю с сыном Байдена важной для президентской кампании. Среди респондентов-республиканцев такую позицию разделяют 64%, среди демократов – 40%.
Согласно опросу The Washington Post и ABC News, обнародованному 23 сентября, Трамп начал выигрывать у своего конкурента решающие штаты – Флориду и Аризону. Так, во Флориде нынешнего президента готов поддержать 51% респондентов, а его соперника – 47%. В Аризоне за Трампа собираются отдать голоса 49%, а за Байдена – 48%. Но согласно данным за 10–23 сентября сайта Realclearpolitics, который агрегирует данные опросов, в большинстве ключевых штатов Байден сохраняет лидерство: суммарно его готовы поддержать 50,3% респондентов, Трампа – 43,3%.
В подготовке статьи участвовал Антон Филатов