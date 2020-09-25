Сын кандидата в президенты США Джо Байдена получал деньги от иностранцев

Политолог-американист из Центра изучения новых коммуникаций Малек Дудаков считает, что команда президента Дональда Трампа будет «стараться всячески использовать эту историю, для того чтобы ударить по репутации и рейтингам [Джо] Байдена». «С другой стороны, сейчас мы наблюдаем полнейшее игнорирование этой ситуации мейнстримными средствами массовой информации США, особенно [истории] про гипотетическое получение денег от Батуриной. Про это почти никто не говорит, поэтому думаю, что большинство населения США об этой истории и не узнает», – заявил эксперт. В то же время сейчас, по мнению Дудакова, политтехнологи Трампа переключились на обвинения соперника в связях с китайскими властями и китайскими банками.