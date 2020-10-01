Кого хочет видеть в Верховном суде США Дональд Трамп

Джордж Буш-младший стал президентом в 2000 г. во многом благодаря решению Верховного суда США. Выиграл выборы он или же Альберт Гор – решалось во Флориде, где при почти 6 млн избирателей разница между голосами, поданными за кандидатов, составляла около одной тысячи. Так как при подсчетах возможны ошибки, начался массовый пересчет бюллетеней в штате и обращения противоборствующих сторон в суды. В конце концов суд велел прекратить пересчет – за это проголосовало пять из девяти судей, решающим стал голос Рут Бейдер Гинзбург.