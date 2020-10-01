Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика / Интервью Эксклюзивно по подписке

Кого хочет видеть в Верховном суде США Дональд Трамп

Место легендарной феминистки Рут Бейдер Гинзбург может занять консервативная Эми Кони Барретт
Софья Корепанова
Кандидат в члены Верховного суда США Эми Кони Барретт /Getty Images via AFP

Джордж Буш-младший стал президентом в 2000 г. во многом благодаря решению Верховного суда США. Выиграл выборы он или же Альберт Гор – решалось во Флориде, где при почти 6 млн избирателей разница между голосами, поданными за кандидатов, составляла около одной тысячи. Так как при подсчетах возможны ошибки, начался массовый пересчет бюллетеней в штате и обращения противоборствующих сторон в суды. В конце концов суд велел прекратить пересчет – за это проголосовало пять из девяти судей, решающим стал голос Рут Бейдер Гинзбург.

На выборах 3 ноября может повториться ситуация, когда голоса между кандидатами разделятся практически поровну и решать, быть президентом страны Дональду Трампу или Джо Байдену, придется Верховному суду. Гинзбург скончалась 18 сентября после долгой борьбы с раком. Ей на смену Трамп спешит назначить другую даму – Эми Кони Барретт. По стечению обстоятельств 20 лет назад она, будучи начинающим адвокатом юрфирмы Baker Botts, принимала участие в подготовке документов для суда, когда Гор пытался оспорить итоги выборов: Baker Botts защищала интересы Буша.

Вы видите 5% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных