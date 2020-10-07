Послевыборные протесты в Киргизии привели к параличу власти

Но в этот раз сторонники Жээнбекова решили обойтись без этого, в результате оппозиция не получила вообще ничего. При этом северяне занимают прочные позиции в силовых структурах, что и предопределило их слабое сопротивление протестующим, говорит он. Что же касается самих выборов, то проголосовать в Киргизии могут зарегистрированные избиратели, после регистрации они могут менять участок, сколько пожелают, продолжает он. «В результате люди до 20 раз перерегистрировались, а огромная масса народа голосовала вне участков и досрочно. Но и это не главное. Главное, что была проведена большая работа по программированию автоматических урн – местных аналогов КОИБов. Плюс к этому итоги передаются в областные комиссии на флешках, что открывает широкие возможности для фальсификаций», – заключает собеседник «Ведомостей».