ЦИК Киргизии назначит повторные парламентские выборы в течение двух недель

5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии несколько оппозиционных партий заявили о непризнании результатов голосования. На центральную площадь Ала-Тоо в Бишкеке вышли около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.