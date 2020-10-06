ЦИК Киргизии назначит повторные парламентские выборы в течение двух недель
В течение двух недель Центризбирком Киргизии назначит повторные парламентские выборы, сообщает агентство «Кабар» со ссылкой на зампредседателя ЦИК Абдыжапара Бекматова.
«Центризбирком Кыргызстана в течение двух недель должен назначить повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша», — пишет агентство.
5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии несколько оппозиционных партий заявили о непризнании результатов голосования. На центральную площадь Ала-Тоо в Бишкеке вышли около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.
6 октября ЦИК страны признал нелегитимными итоги выборов в Киргизии.