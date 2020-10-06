Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

ЦИК Киргизии назначит повторные парламентские выборы в течение двух недель

Ведомости

В течение двух недель Центризбирком Киргизии назначит повторные парламентские выборы, сообщает агентство «Кабар» со ссылкой на зампредседателя ЦИК Абдыжапара Бекматова.

«Центризбирком Кыргызстана в течение двух недель должен назначить повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша», — пишет агентство.

5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии несколько оппозиционных партий заявили о непризнании результатов голосования. На центральную площадь Ала-Тоо в Бишкеке вышли около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. 

Позднее протестующие захватили здание правительства Киргизии. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране, сообщил «Интерфакс». 

6 октября ЦИК страны признал нелегитимными итоги выборов в Киргизии.

Ранее по теме: В Киргизии на фоне протестов отключили банкоматы

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных