В Киргизии митингующие захватили здания правительства и мэрии Бишкека
Участники протестных акций в Бишкеке захватили здание правительства Киргизии, сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудника аппарата правительства страны.
«Несколько десятков человек из числа митингующих захватили здание Дома правительства и никого в него не впускают», — сказал собеседник агентства. Он рассказал, что сотрудники аппарата утром пришли на работу, однако занявшие здание лица отказались пропустить их на рабочие места.
Издание 24.kz также сообщило о захвате мэрии Бишкека — столицы Киргизии. Данные о захвате изданию подтвердил мэр города Азиз Суракматов.
Столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов из-за массовых нарушений и фальсификаций в процессе голосования. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.
5 октября на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ночь на 6 октября в здание Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии, ворвались протестующие, позднее там произошел пожар, сообщал Sputnik Киргизия.
После этого они направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщали «РИА Новости». По данным Минздрава страны, в результате протестов пострадали 590 человек, один погиб.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением, в котором заявил о попытке незаконного захвата власти в стране, сообщил «Интерфакс». По его словам, он приказал силовикам не открывать огонь, чтобы не подвергать опасности жизни людей.