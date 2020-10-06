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В Киргизии митингующие захватили здания правительства и мэрии Бишкека

Ведомости

Участники протестных акций в Бишкеке захватили здание правительства Киргизии, сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудника аппарата правительства страны.

«Несколько десятков человек из числа митингующих захватили здание Дома правительства и никого в него не впускают», — сказал собеседник агентства. Он рассказал, что сотрудники аппарата утром пришли на работу, однако занявшие здание лица отказались пропустить их на рабочие места.

Издание 24.kz также сообщило о захвате мэрии Бишкека — столицы Киргизии. Данные о захвате изданию подтвердил мэр города Азиз Суракматов.

Столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов из-за массовых нарушений и фальсификаций в процессе голосования. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

5 октября на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ночь на 6 октября в здание Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии, ворвались протестующие, позднее там произошел пожар, сообщал Sputnik Киргизия.

После этого они направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщали «РИА Новости». По данным Минздрава страны, в результате протестов пострадали 590 человек, один погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением, в котором заявил о попытке незаконного захвата власти в стране, сообщил «Интерфакс». По его словам, он приказал силовикам не открывать огонь, чтобы не подвергать опасности жизни людей.

Ранее по теме: Во время беспорядков в Киргизии пострадали почти 600 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных