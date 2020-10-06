В Киргизии митингующие захватили здания правительства и мэрии Бишкека

5 октября на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ночь на 6 октября в здание Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии, ворвались протестующие, позднее там произошел пожар, сообщал Sputnik Киргизия.