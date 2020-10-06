В ходе беспорядков в Киргизии пострадали почти 600 человек
В результате протестов в центре Бишкека пострадали 590 человек, один погиб, говорится в сообщении Минздрава Киргизии. По данным министерства, 439 пострадавших получили первую медицинскую помощь, 150 человек госпитализированы с различными травмами, из них 13 — в реанимации.
Столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов из-за массовых нарушений и фальсификаций в процессе голосования.
5 октября на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ночь на 6 октября в здании Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии, произошел пожар, сообщал Sputnik Киргизия.
После этого протестующие направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщали «РИА Новости». Кроме того, митингующие назначили нового мэра Бишкека. В здании муниципалитета корреспонденту «Интерфакса» демонстранты вручили пресс-релиз, в котором указано, что «народным мэром» стал Жоошбек Коеналиев. Президент страны Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением, в котором заявил о попытке незаконного захвата власти в стране.