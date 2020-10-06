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В ходе беспорядков в Киргизии пострадали почти 600 человек

Ведомости

В результате протестов в центре Бишкека пострадали 590 человек, один погиб, говорится в сообщении Минздрава Киргизии. По данным министерства, 439 пострадавших получили первую медицинскую помощь, 150 человек госпитализированы с различными травмами, из них 13 — в реанимации.

Столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов из-за массовых нарушений и фальсификаций в процессе голосования.

5 октября на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ночь на 6 октября в здании Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии, произошел пожар, сообщал Sputnik Киргизия.

После этого протестующие направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщали «РИА Новости». Кроме того, митингующие назначили нового мэра Бишкека. В здании муниципалитета корреспонденту «Интерфакса» демонстранты вручили пресс-релиз, в котором указано, что «народным мэром» стал Жоошбек Коеналиев. Президент страны Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением, в котором заявил о попытке незаконного захвата власти в стране.

Ранее по теме: Президент Киргизии встретится с лидерами партий на фоне протестов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных