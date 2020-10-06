В ходе беспорядков в Киргизии пострадали почти 600 человек

После этого протестующие направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщали «РИА Новости». Кроме того, митингующие назначили нового мэра Бишкека. В здании муниципалитета корреспонденту «Интерфакса» демонстранты вручили пресс-релиз, в котором указано, что «народным мэром» стал Жоошбек Коеналиев. Президент страны Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением, в котором заявил о попытке незаконного захвата власти в стране.