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Президент Киргизии встретится с лидерами партий на фоне протестов

Ведомости

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретится 6 октября с лидерами политических партий, которые приняли участие в парламентских выборах, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков завтра, 6 октября, намерен встретиться с лидерами партий, которые приняли участие в парламентских выборах», — говорится в сообщении. На встречу будут приглашены лидеры всех 16 партий.

Ранее сегодня на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Среди демонстрантов есть пострадавшие.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии: «Единство», «Родной Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Единый Кыргызстан».

Ранее по теме: В Бишкеке пострадали 16 участников акций протеста

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных