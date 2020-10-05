Президент Киргизии встретится с лидерами партий на фоне протестов
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретится 6 октября с лидерами политических партий, которые приняли участие в парламентских выборах, сообщили в пресс-службе главы республики.
«Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков завтра, 6 октября, намерен встретиться с лидерами партий, которые приняли участие в парламентских выборах», — говорится в сообщении. На встречу будут приглашены лидеры всех 16 партий.
Ранее сегодня на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Среди демонстрантов есть пострадавшие.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии: «Единство», «Родной Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Единый Кыргызстан».