В Бишкеке пострадали 16 участников акций протеста

Ранее сегодня на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.