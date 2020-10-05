В Бишкеке пострадали 16 участников акций протеста
В результате столкновений протестующих с милицией в киргизском Бишкеке пострадали 16 человек, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
«В настоящий момент в больницы города поступили 16 пострадавших, им оказывается помощь», — говорится в сообщении.
По данным агентства, в столице Киргизии продолжаются стычки демонстрантов с милицией. Митингующие вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки.
Ранее сегодня на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.