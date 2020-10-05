В Бишкеке милиция применила слезоточивый газ против протестующих
Милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих жителей Киргизии в Бишкеке, сообщают «РИА Новости».
«Митингующих отогнали от Белого дома. Милиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Подъехали водометы. Протестующие выламывают брусчатку с тротуаров, готовятся дать отпор милиции. В центре города очень много людей», — говорится в сообщении.
Протестующие, в свою очередь, блокируют улицы мусорными баками и поджигают их, передает агентство.
Ранее сегодня октября на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. По предварительным данным, в парламент проходят четыре партии: «Единство», «Родной Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Единый Кыргызстан».