В Киргизии на фоне протестов отключили банкоматы

«Сегодня были изъяты средства из банкоматов, чтобы не проводились операции, и отключены автоматы. Вы же помните печальный опыт 2005-го и 2010 годов. Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародерство. Вот исходя из этого опыта было принято такое решение», — сказал Абдраев.