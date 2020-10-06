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В Киргизии на фоне протестов отключили банкоматы

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Банкоматы отключены в Киргизии, сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на президента Союза банков республики Анвара Абдраева. По его словам, офисы коммерческих банков и банкоматы могут возобновить работу к завтрашнему дню, 7 октября.

«Сегодня были изъяты средства из банкоматов, чтобы не проводились операции, и отключены автоматы. Вы же помните печальный опыт 2005-го и 2010 годов. Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародерство. Вот исходя из этого опыта было принято такое решение», — сказал Абдраев.

4 октября в Киргизии состоялись выборы в парламент. Из предварительных данных следовало, что в парламент прошли четыре партии: «Единство», «Родной Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Единый Кыргызстан». 5 октября на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики. В результате протестов, по данным на 6 октября, пострадали 590 человек, один погиб

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что представители политических партий пытались незаконно захватить власть в стране, в мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Позже ЦИК Киргизии признал недействительными итоги голосования на парламентских выборах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных