ФАС просят обратить внимание на московский капремонт

Дирекция капремонта в их числе», – указано в расследовании. Речь идет о компаниях, в которых работал Бутусов в период, когда покидал правительственные структуры с 2014 по 2016 г.: он был исполнительным директором ООО «Трансстромсервис», в 2015 г. стал гендиректором компании «Калугастрой», но в 2016 г. из нее ушел (обе компании побеждали в госзакупках). В июне 2015 г. «Трансстромсервис» был признан ФАС участником картельного соглашения по капремонту в Москве, после процедуры банкротства имущество компании «попало к дочерним фирмам, компаниям по тому же адресу, что и «Калугастрой». В 2016 г. Бутусов вернулся на работу в структуры мэрии, а компания «Калугастрой» сменила название на «Облстрой».