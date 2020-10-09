ФАС просят обратить внимание на московский капремонт«Яблоко» берет на вооружение антикоррупционную повестку
Работающий при «Яблоке» центр антикоррупционной политики проанализировал закупки столичных властей и сообщил о признаках конфликта интересов в работе ряда московских чиновников, якобы связанных со строительным бизнесом. В тексте расследования (есть у «Ведомостей») утверждается, что за картельным сговором стоят директор казенного учреждения «Дирекция капремонта» Москвы Алексей Бутусов, а также замглавы управы Басманного района Сергей Сальников. Яблочники обвинили их «в конфликте интересов на всех закупках с участием вероятного картеля».
Компании «Фагот», «Форс», «Стен» (занимаются капремонтом и строительством) связаны с деятельностью бизнесмена Алексея Гортикова, который, как и Сальников (в прошлом замдиректора компании «Стен»), выходец из Курска. По данным «СПАРК-Интерфакса», Гортиков является бенефициаром компании «Фагот», ее гендиректор – Сергей Жемчугов. После того как Сальников в 2019 г. занял пост замруководителя управы Басманного района, «Форсу» «достаются за год сразу три контракта от районного «Жилищника» в сумме на 85 млн руб.», говорится в расследовании. Со структурами Гортикова связан и Бутусов, утверждают в «Яблоке»: «В 2011 г. он стал чиновником в структуре мэрии Москвы, а к 2013 г. дорос до директора «Жилищника» района Раменки. С того же года компании, связанные с Гортиковым, начинают получать солидные подряды от московских госструктур.
Дирекция капремонта в их числе», – указано в расследовании. Речь идет о компаниях, в которых работал Бутусов в период, когда покидал правительственные структуры с 2014 по 2016 г.: он был исполнительным директором ООО «Трансстромсервис», в 2015 г. стал гендиректором компании «Калугастрой», но в 2016 г. из нее ушел (обе компании побеждали в госзакупках). В июне 2015 г. «Трансстромсервис» был признан ФАС участником картельного соглашения по капремонту в Москве, после процедуры банкротства имущество компании «попало к дочерним фирмам, компаниям по тому же адресу, что и «Калугастрой». В 2016 г. Бутусов вернулся на работу в структуры мэрии, а компания «Калугастрой» сменила название на «Облстрой».
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Бутусов был гендиректором компании «Облстрой» с 2015 по 2016 г. Представитель государственного казенного учреждения города Москвы «Дирекция капремонта департамента капитального ремонта города Москвы» (ГКУ ДКР), которым руководит Бутусов, сказал «Ведомостям», что он работал в «Калугастрое», «Трансстромсервисе», но не работал в компании «Облстрой». Руководитель центра антикоррупционной политики «Яблока» Алексей Карнаухов обратился в ФАС с требованием расследовать сговор московских чиновников и предпринимателей, по его словам, «в результате картельного сговора государство теряет сотни миллионов рублей из-за высоких цен». Он сказал, что партия начала исследовать связи конкретных компаний, потому что ему на проблемы с капремонтом начали жаловаться как муниципальному депутату жители Хамовников.
В пресс-службе мэрии Москвы и управе Басманного района не ответили на запросы «Ведомостей».
Коррупционная и антикоррупционная повестка входит в топ тем, которые интересуют население, говорит руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. Многие политики и партии сейчас, перед предстоящими выборами в Госдуму 2021 г., пытаются набирать очки на критике власти и используют для этого такую повестку. «Политики, которые вскрывают коррупционные схемы, выглядят в глазах избирателей борцами за правду», – добавил эксперт.
Юрист «Трансперенси интернешнл – Р» Дмитрий Сухарев поясняет, что картельные сговоры затрагивают прежде всего те области, где сосредоточены существенные суммы подрядов, в частности ремонт и капремонт. Участие «в картелях чиновников – это распространенная практика, а борьба с такими картелями зависит от работы ФАС». Уже сейчас при найме на работу чиновники обязаны сообщать о возможном конфликте интересов, но, говорит Сухарев, на практике кадровые службы часто не обращают на это внимание и на службу попадают люди, аффилированные с бизнесом.