КПРФ готовится по всему фронту

Глава ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поручил начать разработку предвыборной программы к избирательной кампании 2021 г. По словам собеседника «Ведомостей» в КПРФ, в партии уйдут от одних лишь популистских предложений (ликвидация НДС, национализация нефтяной и газовой отраслей), как в программе «10 шагов к достойной жизни» на думских выборах 2016 г. На этот раз общая программа будет подробнее и включит все инициативы, которые КПРФ выдвигала по экономике, по борьбе с коронавирусом, конституционной реформе: части программы будут детализировать под конкретные электоральные группы. Зюганов возглавил программную комиссию, проект документа может быть готов до зимы.