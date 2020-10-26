КПРФ готовится по всему фронту

КПРФ готовится по всему фронтуКоммунисты рассказали о планах на выборы в Госдуму 2021 года
Глава ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поручил начать разработку предвыборной программы к избирательной кампании 2021 г. По словам собеседника «Ведомостей» в КПРФ, в партии уйдут от одних лишь популистских предложений (ликвидация НДС, национализация нефтяной и газовой отраслей), как в программе «10 шагов к достойной жизни» на думских выборах 2016 г. На этот раз общая программа будет подробнее и включит все инициативы, которые КПРФ выдвигала по экономике, по борьбе с коронавирусом, конституционной реформе: части программы будут детализировать под конкретные электоральные группы. Зюганов возглавил программную комиссию, проект документа может быть готов до зимы.
24 октября прошел пленум ЦК КПРФ по подготовке к выборам – в режиме онлайн. Коронавирус уже ударил по формату общения центра и регионов внутри партии. Накануне пленума руководство КПРФ традиционно проводит учебу первых секретарей реготделений: из-за пандемии очный пленум проходил в последний раз в октябре 2019 г., тогда же в последний раз проходила учеба. Мартовский пленум 2020 г. КПРФ отменила из-за коронавируса, а в июле его перевели в онлайн.