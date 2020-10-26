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КПРФ готовится по всему фронту

Коммунисты рассказали о планах на выборы в Госдуму 2021 года
Константин Гликин
Геннадий Зюганов призовет на выборы новой программой из прежних предложений /Евгений Разумный / Ведомости

Глава ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поручил начать разработку предвыборной программы к избирательной кампании 2021 г. По словам собеседника «Ведомостей» в КПРФ, в партии уйдут от одних лишь популистских предложений (ликвидация НДС, национализация нефтяной и газовой отраслей), как в программе «10 шагов к достойной жизни» на думских выборах 2016 г. На этот раз общая программа будет подробнее и включит все инициативы, которые КПРФ выдвигала по экономике, по борьбе с коронавирусом, конституционной реформе: части программы будут детализировать под конкретные электоральные группы. Зюганов возглавил программную комиссию, проект документа может быть готов до зимы.

24 октября прошел пленум ЦК КПРФ по подготовке к выборам – в режиме онлайн. Коронавирус уже ударил по формату общения центра и регионов внутри партии. Накануне пленума руководство КПРФ традиционно проводит учебу первых секретарей реготделений: из-за пандемии очный пленум проходил в последний раз в октябре 2019 г., тогда же в последний раз проходила учеба. Мартовский пленум 2020 г. КПРФ отменила из-за коронавируса, а в июле его перевели в онлайн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных