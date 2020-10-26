Россия снова призвала не размещать в Европе ракеты средней дальности

Именно появление у России крылатой ракеты 9М729 для комплекса «Искандер» и было использовано США для разрыва ДРСМД. «Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего договора, Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по ДРСМД», – говорится в заявлении Путина. В нем также содержится призыв не допустить ракетного кризиса, связанного с ракетами меньшей и средней дальности, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.