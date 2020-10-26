Россия снова призвала не размещать в Европе ракеты средней дальности

Россия снова призвала не размещать в Европе ракеты средней дальностиНАТО опять отклонило это предложение
Российский президент Владимир Путин выступил 26 октября с заявлением о мирной инициативе, связанной с прекращением действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 г., из которого в 2019 г. вышли сперва США, а затем и Россия. Согласно новому заявлению президента, Россия подтверждает данное при выходе из договора обязательство не развертывать подпадающие под ДРСМД ракеты (с дальностью от 500 до 5500 км) в европейской части страны и конкретизирует механизм проверки этого моратория.
«В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов «Иджис эшор» (Aegis Ashore. – «Ведомости») с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе (в Польше и Румынии. – «Ведомости»), а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных сил Российской Федерации в Калининградской области», – говорится в заявлении. «Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных ракет средней и меньшей дальности, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729)», – также сообщается в документе.
Именно появление у России крылатой ракеты 9М729 для комплекса «Искандер» и было использовано США для разрыва ДРСМД. «Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего договора, Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по ДРСМД», – говорится в заявлении Путина. В нем также содержится призыв не допустить ракетного кризиса, связанного с ракетами меньшей и средней дальности, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил вчера журналистам, что эту инициативу следует рассматривать в ряду других подобных, выдвинутых этой осенью. Одна из них – о мерах доверия в сфере кибербезопасности с США – была сразу отвергнута американцами. Другая – по спасению Договора о стратегических наступательных вооружениях, включая замораживание ядерных боезарядов на год, – пока продолжает обсуждаться. Что же касается нынешней инициативы, то заявление России о моратории на развертывание ракет, подпадающих под ДРСМД, уже было ранее названо генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом не заслуживающим доверия. Ту же оценку 26 октября повторил и представитель МИД Германии.
Несмотря на этот отказ, именно на Германию и Францию направлена российская инициатива, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Подобные предложения дают им в руки аргументы для отказа в размещении американских ракет средней дальности в Европе, к чему эти две страны явно относятся без энтузиазма, продолжает эксперт. Впрочем, и США сейчас собираются размещать такие ракеты прежде всего в Азии, а значит, действительно угрожающее России появление таких ракет в Европе пока не является неизбежной ближайшей перспективой, заключает Ермаков.