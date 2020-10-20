Россия готова заморозить свои ядерные арсеналы

«В последний момент российская сторона пошла навстречу «краеугольному американскому требованию по заморозке – это декларирование всех имеющихся зарядов и меры по верификации их прибыли-убыли», – говорит военный обозреватель РСМД Александр Ермаков: «Самое смешное, что пошли навстречу после заявлений лично президента о том, что продлевать договор нужно без предварительных условий. Хватило пары дней без [официального] ответа из Вашингтона, чтобы мы согласились на фундаментальные предварительные условия». При этом Ермаков подчеркнул, что небольшие уступки со стороны Вашингтона также имели место. Ранее американцы настаивали на том, чтобы Россия присоединилась к американскому давлению на Китай в сфере ядерного разоружения. На этот шаг Москва не пошла, и в Вашингтоне отказались от резких формулировок в пользу размытых заявлений, «что необходимо подключать другие страны».