Россия готова заморозить свои ядерные арсеналы

Россия готова заморозить свои ядерные арсеналыНа это пойдут ради временного продления СНВ-3
Россия все же обратилась к США с предложением продлить договор СНВ-3 на год, заморозив ядерные арсеналы обеих стран на тот же срок. С таким заявлением выступил 20 октября МИД России. «Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что заморозка боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», – говорится в заявлении, опубликованном ведомством. Если Вашингтон согласится на эти требования, «выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», сообщили в МИДе.
Срок действия СНВ-3 истечет 5 февраля 2021 г., если не будет согласия обеих сторон о его продлении.
Активная дискуссия по этому вопросу началась на прошлой неделе. В Вашингтоне предлагали продлить СНВ-3 при условии временного замораживания ядерных арсеналов обеих сторон. 14 октября спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что соглашение с Россией США готовы заключить «хоть завтра». Биллингсли подчеркнул, что для США важен существенный проверочный механизм и подключение Китая к многостороннему договору по контролю за вооружениями.
После этого ход сделала российская сторона. На оперативном совещании Совета безопасности России 16 октября министр иностранных дел Сергей Лавров доложил президенту Владимиру Путину, что американская сторона представила России многочисленные условия, «сформулированные как за рамками самого договора, так и за рамками нашей компетенции», а ситуация с продлением договора критическая. Путин предложил США продлить договор безо всяких условий хотя бы на год, «чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».
Американский Белый дом в тот же день заявил об отказе от предложения Путина продлить СНВ-3 без заморозки ядерных арсеналов, писал ТАСС со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена: «Мы надеемся, Россия пересмотрит свою позицию, прежде чем начнется дорогостоящая гонка вооружений».
В МИДе не сочли это официальной реакцией и сообщили, что все еще ждут ответа на ноту от 16 октября о предложении Путина продлить СНВ-3.
Согласие на заморозку ядерных арсеналов – это проявление российской стороной гибкости, особенно на фоне негативной реакции США на предложение Путина, говорит гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Но важны детали, которые понимаются под термином «заморозка», обращает внимание он.
Это может коснуться развертывания новых систем, на которые Россия имеет право в рамках СНВ-3, и перспективных разработок. «Эти дополнительные полшага навстречу американской позиции говорят о том, что Россия заинтересована в сохранении договора на какое-то время, чтобы вернуться к нему после выборов [президента США]», – считает эксперт. При этом накануне выборов Трампу «важно показать своим политическим оппонентам, что он добился очередной победы и получил условия лучше, чем подписанные [президентом США Бараком] Обамой. Ему нужно показать, что это – договор Трампа». Кортунов также допускает, что военных в Пентагоне беспокоят российские системы, которые могут «девальвировать» американское вооружение.
«В последний момент российская сторона пошла навстречу «краеугольному американскому требованию по заморозке – это декларирование всех имеющихся зарядов и меры по верификации их прибыли-убыли», – говорит военный обозреватель РСМД Александр Ермаков: «Самое смешное, что пошли навстречу после заявлений лично президента о том, что продлевать договор нужно без предварительных условий. Хватило пары дней без [официального] ответа из Вашингтона, чтобы мы согласились на фундаментальные предварительные условия». При этом Ермаков подчеркнул, что небольшие уступки со стороны Вашингтона также имели место. Ранее американцы настаивали на том, чтобы Россия присоединилась к американскому давлению на Китай в сфере ядерного разоружения. На этот шаг Москва не пошла, и в Вашингтоне отказались от резких формулировок в пользу размытых заявлений, «что необходимо подключать другие страны».