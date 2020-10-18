Вашингтон не пошел на предложение Путина по продлению ядерного договора России и США

Кортунов считает, что даже при продлении СНВ-3 нынешний формат контроля над вооружениями не спасти: «Ясно, что СНВ-4 едва ли состоится. Все равно придется каким-то образом переходить в новый режим. Не только в смысле привлечения Китая, но и с учетом изменения параметров ядерного оружия». Если раньше стороны просто считали ядерные боеголовки, то теперь нужно смотреть на боевые качества вооружений. Период «повышенных рисков» может растянуться на несколько лет или больше: для создания новой системы взаимодействия в сфере стратегической стабильности требуется относительно благоприятный политический фон, говорит Кортунов, а он сейчас крайне неблагоприятный не только в российско-американских, но и в американо-китайских отношениях. В случае же отмены договора сложится неопределенность, в которой обе стороны будут исходить из максимального усиления противника, считает Стефанович.