Вашингтон не пошел на предложение Путина по продлению ядерного договора России и США

Вашингтон не пошел на предложение Путина по продлению ядерного договора России и СШАРазрушение СНВ-3 грозит многолетним периодом повышенных рисков, говорит эксперт
16 октября Путин обратился к властям США с предложением продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). До сих пор договор служил ограничителем для гонки вооружений, отметил президент. Путин сделал предложение американцам во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России. Обычно Кремль сообщает лишь о темах, которые на таких еженедельных совещаниях обсуждают их участники, но в этот раз было сделано исключение – телеканал «Россия 24» транслировал и доклад министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ходе переговоров по договору СНВ-3, и реакцию Путина.
Срок действия СНВ-3 истекает 4 февраля 2021 г., если не будет согласия обеих сторон о его продлении, сказал Лавров, однако к настоящему моменту американская сторона представила России многочисленные условия, «сформулированные как за рамками самого договора, так и за рамками нашей компетенции». Ситуацию с продлением договора министр охарактеризовал как «критическую». «То есть у нас есть полная угроза остаться и оставить в общем-то весь мир вообще без этого договора?» – уточнил Путин. «Да и вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности», – ответил Лавров. Путин предложил продлить договор безо всяких условий хотя бы на год, «чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».
Ответ Вашингтона последовал через несколько часов, он также был публичным. Белый дом опубликовал официальное заявление об отказе от предложения Путина, сообщив, что согласен на продление договора на год, если обе стороны заморозят ядерные арсеналы: «Мы надеемся, Россия пересмотрит свою позицию, прежде чем начнется дорогостоящая гонка вооружений». Ответа Москвы не последовало.
Будущее без ограничений
СНВ-3 – последний серьезный двухсторонний договор, касающийся контроля над ядерными вооружениями, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Без него эпоха двустороннего контроля за вооружениями, которая началась 50 лет назад, подойдет к концу. Инициатива Путина была адресована президенту США Дональду Трампу, если тому нужно накануне президентских выборов в США показать себя не поджигателем войны, а борцом за мир, считает Кортунов. Американской стороне фактически было предложено не брать на себя долгосрочных обязательств, а продолжить переговоры позже, в случае переизбрания Трампа. «Если же Трампа не переизберут, то [российская сторона] будет продолжать разговор с демократами. Тем более что [демократ Джо] Байден, судя по всему, склонен даже в двустороннем формате стратегический контроль над вооружениями сохранить», – отмечает Кортунов. Российская сторона перекинула мяч на сторону американцев.
Возможность продлить договор сохраняется до февраля 2021 г., причем фактическое прекращение СНВ-3 произойдет только три месяца спустя, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. В случае победы Байдена на президентских выборах в ноябре продление СНВ-3 практически гарантировано, хотя «удивить» могут и демократы, и администрация Трампа еще до выборов, считает эксперт. По его мнению, Путин готов и далее предметно обсуждать «взаимные озабоченности» в стратегической сфере. Поручение же МИДу получить однозначный ответ американской стороны свидетельствует о раздраженности Москвы «бардаком в Вашингтоне».
Кортунов считает, что даже при продлении СНВ-3 нынешний формат контроля над вооружениями не спасти: «Ясно, что СНВ-4 едва ли состоится. Все равно придется каким-то образом переходить в новый режим. Не только в смысле привлечения Китая, но и с учетом изменения параметров ядерного оружия». Если раньше стороны просто считали ядерные боеголовки, то теперь нужно смотреть на боевые качества вооружений. Период «повышенных рисков» может растянуться на несколько лет или больше: для создания новой системы взаимодействия в сфере стратегической стабильности требуется относительно благоприятный политический фон, говорит Кортунов, а он сейчас крайне неблагоприятный не только в российско-американских, но и в американо-китайских отношениях. В случае же отмены договора сложится неопределенность, в которой обе стороны будут исходить из максимального усиления противника, считает Стефанович.