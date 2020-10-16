Путин предложил продлить СНВ-3 хотя бы на год

Путин предложил продлить СНВ-3 хотя бы на годДействия договора заканчивается 4 февраля 2021 года
Президент России Владимир Путин предложил продлить договор с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий хотя бы на один год. Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности России. Действие договора заканчивается 4 февраля 2021 г.
«Это было бы в высшей степени печально, если бы Договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода. Все предыдущие годы Договор СНВ-3 работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.
Глава государства подчеркнул, что у России появились новые системы вооружения, а у американской стороны нет, «во всяком случае, пока». Москва не отказывается от обсуждения и этой стороны вопроса, отметил российский лидер.
«В этой связи у меня есть предложение, а именно – продлить действующий Договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода», — сказал Путин.
В ходе совещания министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва находится в «достаточно интенсивном контакте» с коллегами из США по всему комплексу проблем стратегической стабильности. Россия предложила продлить действие договора на очередные пять лет без каких-либо предварительных условий. При этом российская сторона передала Вашингтону конкретные предложение в развитие комплексного подхода к стратегической стабильности.
«В ответ Соединенные Штаты передали нам свои предложения, которые были преподнесены в качестве условий, предварительных условий продления Договора об СНВ-3, причем эти предварительные условия достаточно многочисленные, были сформулированы как за рамками самого Договора, так и за рамками нашей компетенции», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров охарактеризовал сложившуюся ситуацию как критическую, работа над непосредственно продлением договора, по его словам, практически еще не начиналась.
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли говорил, что Вашингтон готовы продлить ДСНВ с Россией при условии временной заморозки размеров ядерных арсеналов обеими сторонами. По его словам, Вашингтон может заключить это соглашение хоть завтра, «но Москве также придется проявить политическую волю и поступить аналогичным образом». В ответ замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что такое предложение неприемлемо.
СНВ-3 было подписано в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.