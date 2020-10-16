Путин предложил продлить СНВ-3 хотя бы на год

«В этой связи у меня есть предложение, а именно – продлить действующий Договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода», — сказал Путин.