В МИДе России назвали неприемлемым условие США для продления ДСНВ

Между США и Россией действует соглашение о нераспространении ядерного оружия. СНВ-3 было подписано в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Срок СНВ-3 истекает в 2021 г.