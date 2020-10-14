В МИДе России назвали неприемлемым условие США для продления ДСНВ
Предложение США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях временной взаимной заморозки ядерных арсеналов неприемлемо, заявил ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Это неприемлемое предложение», — прокомментировал Рябков заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Ранее спецпредставитель президента США заявил, что Соединенные штаты готовы продлить ДСНВ с Россией при условии временной заморозки размеров ядерных арсеналов обеими сторонами. По его словам, Вашингтон может заключить это соглашение хоть завтра, «но Москве также придется проявить политическую волю и поступить аналогичным образом».
Между США и Россией действует соглашение о нераспространении ядерного оружия. СНВ-3 было подписано в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Срок СНВ-3 истекает в 2021 г.