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В МИДе назвали ультимативным предложение США по ДСНВ

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал предложение Вашингтоном новых условий для продления Договора о СНВ (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III) ультимативным приемом, передает ТАСС.

«Это все ультимативные приемы, которые уменьшают возможность заключения какой-либо договоренности, — сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. — Мы не можем в таком жанре разговаривать», — сказал Рябков. Он добавил, что Россия не соглашалась с США о необходимости подключения Китая к переговорам по стратегической стабильности.

Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью «Коммерсанту» заявил, что Вашингтон сделал «хорошее предложение» Москве о продлении договора ДСНВ. США считают, что оно «основано на принципе взаимности и приведет к большей прозрачности». «Россия сама должна решить, хочет ли она продлевать действие ДСНВ», — подчеркнул Биллингсли.

Между США и Россией действует соглашение о нераспространении ядерного оружия. СНВ-3 было подписано в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Срок СНВ-3 истекает в 2021 г.

Ранее по теме: Путин утвердил список условий для применения ядерного оружия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных