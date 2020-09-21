В МИДе назвали ультимативным предложение США по ДСНВ
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал предложение Вашингтоном новых условий для продления Договора о СНВ (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III) ультимативным приемом, передает ТАСС.
«Это все ультимативные приемы, которые уменьшают возможность заключения какой-либо договоренности, — сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. — Мы не можем в таком жанре разговаривать», — сказал Рябков. Он добавил, что Россия не соглашалась с США о необходимости подключения Китая к переговорам по стратегической стабильности.
Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью «Коммерсанту» заявил, что Вашингтон сделал «хорошее предложение» Москве о продлении договора ДСНВ. США считают, что оно «основано на принципе взаимности и приведет к большей прозрачности». «Россия сама должна решить, хочет ли она продлевать действие ДСНВ», — подчеркнул Биллингсли.
Между США и Россией действует соглашение о нераспространении ядерного оружия. СНВ-3 было подписано в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Срок СНВ-3 истекает в 2021 г.