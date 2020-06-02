Путин утвердил список условий для применения ядерного оружия

Явно привлечет внимание пункт 4 «Основ», говорящий о том, что одной из целей ядерного сдерживания является «недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для России условиях», продолжает Ермаков. Это будет однозначно поднято на щит западными сторонниками концепции о том, что у России есть доктрина «эскалации для деэскалации», т. е. нанесения ядерного удара для прекращения войны обычными средствами, говорит эксперт. Важно, что в списке основных опасностей на первых местах указаны наращивание у наших границ сил общего назначения с носителями ядерного оружия, развертывание ПРО и ракет средней и меньшей дальности: это прямое указание на то, что главной опасностью в России видится деятельность США, поясняет Ермаков. Пункт 14 будет, вероятно, истолкован как рассмотрение союзников США по НАТО в качестве потенциальных целей для ядерного оружия в случае, если они будут активно «приглашать» американских военных, в том числе и с неядерным потенциалом, полагает эксперт.