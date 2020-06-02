Путин утвердил список условий для применения ядерного оружия

Путин утвердил список условий для применения ядерного оружияВпервые опубликованы основы госполитики в области атомного сдерживания
Президент Владимир Путин 2 июня утвердил своим указом «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Критерии применения Россией ядерного оружия в сравнении с утвержденной в 2010 г. военной доктриной не изменились: Москва может его применить в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».
Ранее документ об основах политики в области ядерного сдерживания не публиковался. В 2010 г. при утверждении военной доктрины в указе президента Дмитрия Медведева документ с таким названием был упомянут, но оставался закрытым. В документе описаны условия, «определяющие возможность применения ядерного оружия»: это поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию и ее союзников; применение противником ядерного и другого оружия массового поражения; воздействие противника на критически важные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил.
При этом впервые в официальном документе перечислены опасности, в отношении которых применяется ядерное сдерживание. Это наращивание противником вблизи границ России и ее союзников группировок со средствами доставки ядерного оружия; развертывание государствами, считающими Россию противником, средств ПРО, ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотников и оружия направленной энергии (боевых лазеров). Также политика сдерживания направлена против размещения ПРО в космосе, наличия у государств ядерного оружия и средств его доставки, бесконтрольного распространения ядерного оружия и размещения его и средств доставки на территории неядерных государств.
Принципами ядерного сдерживания являются непрерывность, адаптивность к угрозам, рациональность построения сил ядерного сдерживания, постоянное дежурство их части и централизация управления. Кроме того, должна поддерживаться неопределенность для потенциального противника с точки зрения масштаба, времени и места применения сил ядерного сдерживания.
По словам научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, раньше такого детального документа в открытом доступе не было и его публикацию можно оценить позитивно: это позволяет предметно обсуждать российскую ядерную доктрину. Вряд ли можно прямо увязывать публикацию документа с ожидаемым крахом попыток продлить договор СНВ-3 о стратегических ядерных вооружениях, считает эксперт. Скорее, свою роль сыграло то, что за последние годы вышло много американских документов похожего содержания, и хотя их в России обоснованно критиковали, аналогичного документа в ответ Москва не представляла, разъясняет Стефанович.
Опасности, которым должно противостоять сдерживание, можно считать не прямым перечнем целей для российского ядерного оружия, но декларацией о том, на что оно может быть направлено в случае обострения обстановки, полагает эксперт. Прямо страны нигде не названы, хотя логично сделать вывод, что среди них подразумеваются страны НАТО, которые считают Россию противником. Однако возникает неясность в отношении Китая, который как крупная ядерная держава, вероятно, должен учитываться в планировании, но противником России себя не объявляет, указывает Стефанович.
В первую очередь надо отметить, что сама по себе публикация столь важных доктринальных документов в России очень редка и привлекает из-за этого огромный интерес за рубежом, так как воспринимается как важный сигнал, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Сейчас, на фоне острой ситуации в сфере контроля над вооружениями и в области стратегической стабильности, это будет, вероятно, воспринято как демонстрация важности ядерной темы для России.
Явно привлечет внимание пункт 4 «Основ», говорящий о том, что одной из целей ядерного сдерживания является «недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для России условиях», продолжает Ермаков. Это будет однозначно поднято на щит западными сторонниками концепции о том, что у России есть доктрина «эскалации для деэскалации», т. е. нанесения ядерного удара для прекращения войны обычными средствами, говорит эксперт. Важно, что в списке основных опасностей на первых местах указаны наращивание у наших границ сил общего назначения с носителями ядерного оружия, развертывание ПРО и ракет средней и меньшей дальности: это прямое указание на то, что главной опасностью в России видится деятельность США, поясняет Ермаков. Пункт 14 будет, вероятно, истолкован как рассмотрение союзников США по НАТО в качестве потенциальных целей для ядерного оружия в случае, если они будут активно «приглашать» американских военных, в том числе и с неядерным потенциалом, полагает эксперт.
Ключевой пункт об условиях применения ядерного оружия остался без изменений, но это вряд ли заметят на фоне остального, предполагает Ермаков. Важен и подпункт «а» пункта 19, который говорит о возможности перехода России к политике встречного удара, т. е. нанесения контрудара, не дожидаясь 100%-ного подтверждения в виде уже прилетевших боеголовок, разъясняет эксперт. Ранее было принято считать, что СССР и Россия придерживаются все же концепции ответного удара. Но тут авторы «Основ», возможно, намекают на вынужденное изменение этой политики из-за развития ПРО и средств удара по ядерным силам на более опасную с точки зрения ошибок системы предупреждения о ракетном нападении политику встречного удара, заключает Ермаков.