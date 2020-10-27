«Слуга народа» присматривается к третьему месту

Украина возвращается к своему естественному состоянию поляризации востока и запада страны, отмечает политолог Александр Гущин: «Выборы прошлого года были аномальными для Украины. И они проходили под лозунгом «анти-Порошенко», учитывая тот высокий антирейтинг, который у него был». Сейчас на результате «Слуги народа» сказалось несколько факторов, в том числе то, что повестка мира во многом перехвачена у Зеленского ОПЗЖ, а «электорат, который на востоке и на западе голосовал за «Слугу народа», начал растекаться от этой партии по традиционным политическим силам». Прежде всего, голоса отходят к «Европейской солидарности» и к пророссийской ОПЗЖ. Еще одна важная тенденция, которую продемонстрировали состоявшиеся выборы, – усиление региональных элит, указывает Гущин: «Практически везде победили местные партии, за которыми стоят крупные местные силы». Теперь им придется вступать в коалиции с крупными партиями, поэтому однозначно говорить о катастрофическом поражении «Слуги народа» не стоит.