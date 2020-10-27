«Слуга народа» присматривается к третьему месту

«Слуга народа» присматривается к третьему местуУкраина возвращается к политической поляризации, считает эксперт
На Украине до ноября продолжится подсчет голосов по итогам местных выборов 25 октября. По данным экзитполов, выборы не были успешными для партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Так, в Киеве, согласно исследованию группы «Рейтинг», бывший мэр города Виталий Кличко (партия «Удар») набрал 47,8% голосов. Ближайшим соперником стал Александр Попов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) с 8,6% голосов. Киеву предстоит второй тур. На выборах в горсовет Киева за «Удар» проголосовали 21,3% избирателей.
Второе место заняла «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко, набравшая 18% голосов. «Слуга народа» – 9,5% голосов. В Одессе, по данным Киевского международного института социологии, на первое место вышел действующий мэр города Геннадий Труханов. Он набрал 34,6% голосов, его партия «Доверяй делам» – 24,8% голосов на выборах в городской совет. Второе место занял Николай Скорик с 17% голосов, его партия ОПЗЖ набрала 19,6% на выборах в горсовет. Третье место, как и в Киеве, заняла партия «Слуга народа» с 18,4% голосов.
Украина возвращается к своему естественному состоянию поляризации востока и запада страны, отмечает политолог Александр Гущин: «Выборы прошлого года были аномальными для Украины. И они проходили под лозунгом «анти-Порошенко», учитывая тот высокий антирейтинг, который у него был». Сейчас на результате «Слуги народа» сказалось несколько факторов, в том числе то, что повестка мира во многом перехвачена у Зеленского ОПЗЖ, а «электорат, который на востоке и на западе голосовал за «Слугу народа», начал растекаться от этой партии по традиционным политическим силам». Прежде всего, голоса отходят к «Европейской солидарности» и к пророссийской ОПЗЖ. Еще одна важная тенденция, которую продемонстрировали состоявшиеся выборы, – усиление региональных элит, указывает Гущин: «Практически везде победили местные партии, за которыми стоят крупные местные силы». Теперь им придется вступать в коалиции с крупными партиями, поэтому однозначно говорить о катастрофическом поражении «Слуги народа» не стоит.
В один день с местным голосованием проходил «всеукраинский опрос», устроенный президентом Зеленским. Согласно данным гражданской сети «Опора», опрос прошел на 55% избирательных участков (по данным ЦИК, общая явка была 37%). По данным экзитпола социологической группы «Рейтинг», в пользу пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах высказался 81% проголосовавших. За создание особой экономической зоны в Донбассе проголосовали куда менее охотно – всего 45%. За сокращение количества депутатов выступило 95%, за легализацию каннабиса – 70%, за использование гарантий безопасности Будапештского меморандума – 78% проголосовавших. Как заявлял ранее офис президента Украины, опрос не будет иметь юридических последствий.