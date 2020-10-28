Отказ от иска и выплаты банку «Восточный» не остановят процесс в отношении Калви

Отказ от иска и выплаты банку «Восточный» не остановят процесс в отношении КалвиОбвинительное заключение утверждено Генпрокуратурой
Генпрокуратура 28 октября утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Майкла Калви и других бизнесменов, связанных со спором вокруг банка «Восточный». Об этом информагентствам ТАСС и «РИА Новости» сообщили адвокаты обвиняемых и подтвердил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах. Уголовное дело было возбуждено в начале 2019 г. Следственным комитетом России по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России), а позже обвинение было переквалифицировано на растрату (ч. 4 ст. 160 УК России).
Обвиняемыми по делу стали основатель и старший партнер инвестфонда Baring Vostok американец Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора француз Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Дело было открыто по заявлению члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова: по версии следствия, Калви организовал схему, по которой кредит в 2,5 млрд руб. от «Восточного» ПКБ был зачтен уступкой акций. Обвиняемые свою вину не признавали. Сам Калви в апреле 2019 г. был переведен под домашний арест.
28 октября стало известно, что конфликтующие акционеры «Восточного» подписали соглашение, в результате которого ПКБ выплатит банку «Восточный» 2,5 млрд руб., а банк откажется от гражданского иска в отношении Калви на эту сумму. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, это соглашение уже никак не повлияет на окончание уголовного процесса. Само дело расследовано и после утверждения обвинительного заключения передается в суд, но это обстоятельство обязательно будет рассмотрено в суде и может привести к максимально мягкому приговору, говорит он. В заявлении, распространенном акционерами, сказано, что мировое соглашение предполагает отзыв всех исков из российских, зарубежных и третейских судов. Однако это соглашение «не может касаться и, соответственно, не касается уголовного дела в отношении бывших членов совета директоров банка «Восточный». Акционеры «Восточного» также настаивают, что дело и корпоративный спор в банке – не связанные между собой процессы.