Отказ от иска и выплаты банку «Восточный» не остановят процесс в отношении Калви

28 октября стало известно, что конфликтующие акционеры «Восточного» подписали соглашение, в результате которого ПКБ выплатит банку «Восточный» 2,5 млрд руб., а банк откажется от гражданского иска в отношении Калви на эту сумму. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, это соглашение уже никак не повлияет на окончание уголовного процесса. Само дело расследовано и после утверждения обвинительного заключения передается в суд, но это обстоятельство обязательно будет рассмотрено в суде и может привести к максимально мягкому приговору, говорит он. В заявлении, распространенном акционерами, сказано, что мировое соглашение предполагает отзыв всех исков из российских, зарубежных и третейских судов. Однако это соглашение «не может касаться и, соответственно, не касается уголовного дела в отношении бывших членов совета директоров банка «Восточный». Акционеры «Восточного» также настаивают, что дело и корпоративный спор в банке – не связанные между собой процессы.