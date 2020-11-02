Сотрудники спецслужб получат право на второе гражданство

Сотрудники спецслужб получат право на второе гражданствоЗакон выводит из-под ограничений сотрудников ФСБ и СВР
Поправки в законы о внешней разведке и ФСБ президент Владимир Путин внес в Госдуму 22 сентября в пакете с другими проектами, развивающими положения обновленной Конституции. В настоящий момент Госдума уже приняла этот закон и передала его в Совет Федерации. В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект помимо прочего устанавливает запрет иметь вид на жительство в другой стране или другой подобный документ для военнослужащих, федеральных гражданских служащих и работников ФСБ, а также для сотрудников органов внешней разведки – но только «если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности».
До сих пор запрета иметь вид на жительство в другом государстве не было только для сотрудников СВР, им было запрещено иметь только гражданство другой страны, следует из закона о внешней разведке. В то же время сотрудникам ФСБ действующий закон запрещал иметь как второе гражданство, так и вид на жительство (или другой подобный документ) в другой стране. Со вторым гражданством невозможно было поступить на службу или работу в ФСБ, а наличие вида на жительство или другого подобного документа могло стать основанием не только для отказа в приеме на работу или службу в ФСБ, но и для увольнения, следует из статьи 16 закона о ФСБ. Принятый по предложению президента Путина закон отменяет последнее правило: наличие вида на жительство в другой стране или другого документа, дающего право постоянно в ней жить, исключено из перечня оснований для увольнения из ФСБ.
Кроме того, новый закон снимает тотальный запрет на второе гражданство для сотрудников ФСБ и СВР. Запрет не будет распространяться на сотрудников ФСБ, в отношении которых специальное решение примет руководитель службы, следует из закона. Такое решение должно быть «обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности», отмечено в документе. Похожая оговорка включена и в закон о внешней разведке, который регламентирует деятельность СВР. Но в этом случае не сказано, кто должен давать разрешение сотруднику на второе гражданство или вид на жительство в другом государстве. Отмечено лишь, что наличие запрещенных документов должно быть «обусловлено решением задач разведывательной деятельности».
По общему правилу российским госслужащим запрещено иметь гражданство других государств, это является основанием для увольнения, сказано в законе о госслужбе. Людям, замещающим государственные и выборные должности, также запрещено иметь вид на жительство в других государствах и другие подобные документы. С 2014 г. все россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство в другой стране, обязаны уведомлять об этом миграционное управление МВД.
«Ведомости» направили запросы с ФСБ и СВР с просьбой объяснить необходимость оговорки, которая позволяет их сотрудникам иметь гражданства и виды на жительство в других государствах, ответы пока не получены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не ответил на вопросы «Ведомостей» об этой оговорке.
Если бы этого положения в законе не было, «пришлось бы отозвать нелегалов со всего мира», пояснил «Ведомостям» первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Потребность во втором гражданстве или в виде на жительство теоретически может быть у сотрудников спецслужб «по роду деятельности», отметил он. Этот механизм «должен быть» в законе и сейчас, а если его нет, то это упущение, говорит депутат.
Запрет на наличие гражданства иностранного государства у сотрудников ФСБ и СВР всегда являлся строгим, утверждает управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. По его мнению, тот факт, что законодатель указал на допустимость наличия иностранного гражданства в случае, если это необходимо для оперативной деятельности, вряд ли станет механизмом для обхода ограничений: «Такая возможность, согласно новому закону, будет предоставляться сотрудникам ФСБ индивидуально непосредственным решением директора ФСБ России и только в связи со служебной необходимостью. Обычно это обусловлено задачами разведки и контрразведки».
«Я категорически против любых форм второго гражданства и вида на жительство для государственных служащих любого типа и тем более спецслужб», – заявил «Ведомостям» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. «Во-первых, я считаю, что это агентурная уязвимость с позиции вербовки, во-вторых, это в принципе во всем мире описывается как один из признаков того, что лицо может работать не в интересах государства», – пояснил он.
Политолог Алексей Макаркин отмечает, что, с одной стороны, известны истории, когда российские разведчики действительно имели документы, дающие право жить в другой стране, и подолгу там жили. Он напоминает, что в свое время целая группа наших разведчиков, включая Анну Чапман, была арестована в США после того, как о них рассказал сбежавший из России полковник Александр Потеев. «Могут быть разные оперативные надобности, когда человек имеет вид на жительство или даже попросил иностранное гражданство исключительно из профессиональных соображений», – отмечает он. С другой стороны, «наша практика такова, что стоит щелочку открыть, как она превращается в ворота», говорит Макаркин.
В подготовке материала участвовал Константин Гликин