Сотрудники спецслужб получат право на второе гражданство

До сих пор запрета иметь вид на жительство в другом государстве не было только для сотрудников СВР, им было запрещено иметь только гражданство другой страны, следует из закона о внешней разведке. В то же время сотрудникам ФСБ действующий закон запрещал иметь как второе гражданство, так и вид на жительство (или другой подобный документ) в другой стране. Со вторым гражданством невозможно было поступить на службу или работу в ФСБ, а наличие вида на жительство или другого подобного документа могло стать основанием не только для отказа в приеме на работу или службу в ФСБ, но и для увольнения, следует из статьи 16 закона о ФСБ. Принятый по предложению президента Путина закон отменяет последнее правило: наличие вида на жительство в другой стране или другого документа, дающего право постоянно в ней жить, исключено из перечня оснований для увольнения из ФСБ.