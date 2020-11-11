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Российский флот сможет базироваться в Судане

Проект соответствующего соглашения одобрен правительством России 6 ноября
Светлана Бочарова
Максим Стулов / Ведомости

Правительство России представит президенту Владимиру Путину предложение о подписании соглашения с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота России, следует из постановления правительства, опубликованного на портале нормативных актов 11 ноября.

Согласно документу, проект соглашения с Суданом о создании на территории этой страны российского ПМТО был представлен в правительство Министерством обороны России и одобрен правительством России 6 ноября. Проект соглашения «предварительно проработан» с суданской стороной и согласован с Министерством иностранных дел и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом России, отмечено в документе. 

Нахождение на территории Судана российского ПМТО «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств», сказано в проекте соглашения, который также опубликован правительством России 11 ноября. Согласно проекту, ПМТО будет использоваться для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей российских военных кораблей. Максимальная численность военнослужащих, которые будут проходить службу на ПМТО, не будет превышать 300 человек, сказано в документе. Одновременно в пункте обеспечения сможет находиться не более четырёх российских военных кораблей. «Включая корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности», — указано в проекте соглашения. 

Правительства России и Судана в 2019 г. заключили соглашение о военном сотрудничестве. В рамках этого соглашения в октябре 2020 г. Россия передала Судану учебный морской катер УК-307 из состава российского ВМФ, сообщали африканские СМИ. 

В феврале 2020 года, посол России в Судане Владимир Желтов рассказал РИА Новости о заинтересованности Судана в налаживании военно-технического сотрудничества с Россией. По его словам, развитие военно-технического сотрудничества с государствами Африки «является органичным и логичным проявлением стремления нашей страны вернуться на этот континент с учётом немалого задела, созданного ещё в советский период». По словам посла, в этом заинтересованы и африканские страны, в том числе и Судан; это, в частности, было подтверждено во время встречи руководителей России и Судана на полях саммита «Россия-Африка» осенью 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных