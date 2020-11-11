Российский флот сможет базироваться в Судане

Российский флот сможет базироваться в СуданеПроект соответствующего соглашения одобрен правительством России 6 ноября
Правительство России представит президенту Владимиру Путину предложение о подписании соглашения с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота России, следует из постановления правительства, опубликованного на портале нормативных актов 11 ноября.
Согласно документу, проект соглашения с Суданом о создании на территории этой страны российского ПМТО был представлен в правительство Министерством обороны России и одобрен правительством России 6 ноября. Проект соглашения «предварительно проработан» с суданской стороной и согласован с Министерством иностранных дел и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом России, отмечено в документе.
Нахождение на территории Судана российского ПМТО «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств», сказано в проекте соглашения, который также опубликован правительством России 11 ноября. Согласно проекту, ПМТО будет использоваться для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей российских военных кораблей. Максимальная численность военнослужащих, которые будут проходить службу на ПМТО, не будет превышать 300 человек, сказано в документе. Одновременно в пункте обеспечения сможет находиться не более четырёх российских военных кораблей. «Включая корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности», — указано в проекте соглашения.
Правительства России и Судана в 2019 г. заключили соглашение о военном сотрудничестве. В рамках этого соглашения в октябре 2020 г. Россия передала Судану учебный морской катер УК-307 из состава российского ВМФ, сообщали африканские СМИ.
В феврале 2020 года, посол России в Судане Владимир Желтов рассказал РИА Новости о заинтересованности Судана в налаживании военно-технического сотрудничества с Россией. По его словам, развитие военно-технического сотрудничества с государствами Африки «является органичным и логичным проявлением стремления нашей страны вернуться на этот континент с учётом немалого задела, созданного ещё в советский период». По словам посла, в этом заинтересованы и африканские страны, в том числе и Судан; это, в частности, было подтверждено во время встречи руководителей России и Судана на полях саммита «Россия-Африка» осенью 2019 г.