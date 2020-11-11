Российский флот сможет базироваться в Судане

В феврале 2020 года, посол России в Судане Владимир Желтов рассказал РИА Новости о заинтересованности Судана в налаживании военно-технического сотрудничества с Россией. По его словам, развитие военно-технического сотрудничества с государствами Африки «является органичным и логичным проявлением стремления нашей страны вернуться на этот континент с учётом немалого задела, созданного ещё в советский период». По словам посла, в этом заинтересованы и африканские страны, в том числе и Судан; это, в частности, было подтверждено во время встречи руководителей России и Судана на полях саммита «Россия-Африка» осенью 2019 г.