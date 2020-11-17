Законопроект о ликвидации региональных конституционных судов проходит Госдуму

Для ликвидации судов есть несколько причин, говорит Крашенинников: «Согласно поправкам в Конституцию и закону о Конституционном суде (КС) теперь законодательные акты, принимаемые в субъектах, а также законопроекты [из регионов] может рассматривать Конституционный суд. То есть часть полномочий ушла КС. Кроме того, Конституция установила исчерпывающий перечень судов, и уставных судов там нет». Его первый заместитель в комитете Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков от КПРФ говорит, что смысла от судов сейчас нет: «В большинстве крупных регионов таких судов нет. Толка от них нет. При этом у судов есть аппарат, на них выделяются деньги. В целом, может быть, для укрепления правовой системы они и были бы нужны, но они ничего не решают. Сейчас всё передано на уровень КС, хотя и там число судей сократили».