Поправки в Конституцию меняют судебную систему на местах

Поправки в Конституцию меняют судебную систему на местахВзбунтовавшийся Конституционный суд Ингушетии хотят ликвидировать
Советник главы Ингушетии Исса Костоев заявил о намерении властей ликвидировать Конституционный суд (КС) республики как «малоэффективный»: после создания в 2009 г. он принял лишь 24 постановления при стоимости содержания в 20 млн руб. в год. С заявлением Костоев выступил 25 сентября – после того как 22 сентября депутаты республиканского парламента отказались рассматривать и вернули главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову законопроект, предполагающий упразднение КС Ингушетии уже с 1 октября. Также против ликвидации КС выступил Совет тейпов Ингушетии, который расценил это как «покушение на государственность Ингушетии».
КС Ингушетии стал активным участником конфликта, связанного с установлением границ между этой республикой и Чечней. Осенью 2018 г. и весной 2019 г. в Ингушетии проходили массовые акции протеста против соглашения о границе, подписанного 26 сентября 2018 г. главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и тогдашним руководителем Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым (затем его ратифицировали парламенты). Граница не была установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 г., новый документ предусматривал равноценный обмен территориями, но противники соглашения в Ингушетии посчитали, что у республики «незаконно забрали в пользу Чечни большой кусок территории». Протестующие требовали вынесения вопроса о границе на референдум.
30 октября 2018 г. КС Ингушетии признал неконституционным республиканский закон о границе с Чечней. Евкуров смог утвердить закон, только обратившись в КС России.
Поводом же для упразднения КС стало изменение в этом году ст. 118 Конституции России. В Основном законе теперь есть перечень судов, составляющих судебную систему: Конституционный суд России, Верховный суд, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи регионов.
В Конституции и до внесения поправок, и после их внесения ничего не говорится про конституционные или уставные суды республик и регионов, сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников: «Они находятся в ведении субъектов Федерации, которым и принимать решения, будут работать эти суды или нет». Сейчас о таких судах говорится в законе о судебной системе России в ст. 27. По словам Крашенинникова, поправки в закон о судебной системе тоже готовятся, но они связаны с положениями, касающимися освобождения судей от должности.
Доктор юридических наук Елена Лукьянова отмечает, что даже после поправок в Конституцию сохраняются юридические возможности для функционирования таких судов. Основной закон не запрещает их работу, но каждый регион вправе сам решать, нужен ли ему такой судебный орган. Потенциальную ликвидацию таких судов она считает «уничтожением федерализма». Она добавила, что маленькое число рассматриваемых дел такими судами не является критерием для оценки качества их работы.
Законопроект о регламенте роспуска регионального уставного суда летом одобрили депутаты заксобрания Санкт-Петербурга в первом чтении, также ссылаясь на поправки в Конституцию России, сообщала «Фонтанка.ру». В Татарстане тоже обсуждается вариант ликвидации республиканского КС. Политолог Константин Калачев считает, что, если в Ингушетии удастся распустить КС, и тогда эта ситуация будет считаться модельной. Она аналогична переименованию высших должностных лиц республик, это тема, которая не реализуется без воли Кремля (большинство глав республик ранее назывались президентами, сейчас такой титул сохранился только в Татарстане).