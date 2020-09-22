Путин внес в Госдуму законопроект о реформе Конституционного суда

Ранее Путин внес в Госдуму проект закона о формировании правительства, который подготовлен в рамках исполнения новых норм Конституции. В частности, предполагается, что кабмин входит в единую систему публичной власти. За ним также закрепляются новые полномочия в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества. В то же время роль парламента при назначении членов правительства в новом законопроекте расширяется.