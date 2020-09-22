Путин внес в Госдуму законопроект о реформе Конституционного суда
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому сократится число судей Конституционного суда, а также частично изменятся его полномочия и порядок принятия некоторых решений, следует из данных информационной системы нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к документу говорится, что в связи с поправками в Конституцию возникла необходимость реформировать порядок формирования Конституционного суда, а также его полномочия. «Предусматривается, что Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая председателя Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителя. Устанавливается порядок приостановления и прекращения полномочий судей», — говорится в документе. Сейчас в Конституционном суде 19 судей.
В связи с изменением численного состава меняется ряд положений о процессе принятия решений, в частности, о необходимом кворуме. Пропорции заменяются конкретным числом судей, согласие которых необходимо для одобрения того или иного решения.
Законопроект также предусматривает, что конституционный суд будет рассматривать возможность исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России, а также решений иностранных судов, «в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации».
Ранее Путин внес в Госдуму проект закона о формировании правительства, который подготовлен в рамках исполнения новых норм Конституции. В частности, предполагается, что кабмин входит в единую систему публичной власти. За ним также закрепляются новые полномочия в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества. В то же время роль парламента при назначении членов правительства в новом законопроекте расширяется.