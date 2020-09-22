Путин внес в Госдуму законопроект о правительстве

«В соответствии с обновленной Конституцией РФ законопроектом закрепляется положение о том, что правительство РФ входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и способствует устранению разногласий между ними. Устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента; порядок освобождения от должности членов правительства; порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением Государственной думой недоверия правительству», ‒ говорится в сообщении.