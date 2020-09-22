Путин внес в Госдуму законопроект о правительстве
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о формировании правительства, который подготовлен в рамках исполнения новых норм Конституции, сообщает пресс-служба Госдумы со ссылкой на главу комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
«В соответствии с обновленной Конституцией РФ законопроектом закрепляется положение о том, что правительство РФ входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и способствует устранению разногласий между ними. Устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента; порядок освобождения от должности членов правительства; порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением Государственной думой недоверия правительству», ‒ говорится в сообщении.
Помимо этого законопроектом закрепляются новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях.
«В новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров», ‒ приводит слова Крашенинникова ТАСС.
Согласно документу, глава государства должен будет внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. В свою очередь у Госдумы будет неделя на рассмотрение кандидатур премьера, вице-премьеров и министров.
Общероссийское голосование по внесению изменений в конституцию России проходило в период с 25 июня по 1 июля 2020 г. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против ‒ 21,27%.