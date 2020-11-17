Премьера Армении Никола Пашиняна хотят свергнуть

Премьера Армении Никола Пашиняна хотят свергнутьНо за него заступился Владимир Путин
В Армении продолжается политический кризис, вызванный решением премьер-министра Никола Пашиняна подписать соглашение о перемирии с Азербайджаном. Президент Армении Армен Саркисян поздно вечером 16 ноября заявил о неизбежности внеочередных парламентских выборов и призвал временно передать власть в стране правительству национального согласия.
«Если учесть создавшуюся ситуацию и необходимость достойного выхода из нее и прислушаться к общественным требованиям, то становится очевидным: чтобы уберечь страну от потрясений, внеочередные выборы в Национальное собрание будут неизбежны», – цитирует Саркисяна «РИА Новости». Однако за Пашиняна вечером 17 ноября вступился президент России Владимир Путин. По его словам, называть Пашиняна предателем неправильно. По словам Путина, соглашение о перемирии в Карабахе было готово еще в конце октября, но не состоялось.
С очередным призывом к отставке Пашиняна выступила член оппозиционной партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян. «Сегодня в этом зале заседаний должен обсуждаться лишь один вопрос – отмена военного положения и отставка Никола Пашиняна», – заявила она 17 ноября, выступая на заседании парламента. Сам Пашинян ранее, 16 ноября, признал свою ответственность за исход войны в Карабахе. Во время пресс-конференции, проведенной онлайн, он заявил, что как руководитель страны должен предстать перед лицом народа. Премьер написал на своей странице в Facebook, что ждет солдат с передовой, которые помогут ему разобраться со «скулящими под стенами», после чего его партию покинули два депутата.
17 ноября суд в Армении отклонил ходатайство о взятии под стражу члена оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ашота Авакяна, обвиняемого в подготовке убийства Пашиняна. Ранее суд освободил еще трех обвиняемых по этому делу. О том, что покушение на главу правительства предотвращено, СНБ сообщила 14 ноября. При обысках у подозреваемых нашли автоматическое и стрелковое оружие, а также патроны и гранаты.
По словам главного редактора интернет-издания «Кавказский узел» Григория Шведова, сохранение Пашиняна у власти выгодно России, так как действующий премьер является гарантом мирного соглашения. «Кремлю невыгодно его смещение, так как за смещением Пашиняна последует попытка если не изменить, то сорвать соглашение», – считает Шведов.
При этом в случае внеочередных парламентских выборов у партии Пашиняна есть шансы сохранить большинство в Национальном собрании, полагает эксперт. По мнению Шведова, про то, кто из оппозиционеров мог бы конкурировать с Пашиняном, говорить пока рано, однако неожиданную роль сыграл президент Саркисян, который не является «политическим тяжеловесом». «Саркисян себя проявляет как ключевой лидер в этой ситуации. Если он сможет быть лицом, не примыкающим ни к одной из сторон, то у него есть задатки такого лидера. Зависит от того, какую роль он будет играть в дальнейшем», – резюмирует эксперт.