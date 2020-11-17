Премьера Армении Никола Пашиняна хотят свергнуть

При этом в случае внеочередных парламентских выборов у партии Пашиняна есть шансы сохранить большинство в Национальном собрании, полагает эксперт. По мнению Шведова, про то, кто из оппозиционеров мог бы конкурировать с Пашиняном, говорить пока рано, однако неожиданную роль сыграл президент Саркисян, который не является «политическим тяжеловесом». «Саркисян себя проявляет как ключевой лидер в этой ситуации. Если он сможет быть лицом, не примыкающим ни к одной из сторон, то у него есть задатки такого лидера. Зависит от того, какую роль он будет играть в дальнейшем», – резюмирует эксперт.