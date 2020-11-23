Как изменятся отношения России и США при Байдене

«Очевидно, что санкционное давление не уменьшится, но одновременно оно, как ни странно, будет восприниматься менее болезненно, чем при Дональде Трампе. С его президентством в 2016 году у многих в России были связаны определенные надежды на улучшение отношений между двумя странами, на их реальную перезагрузку: тогда, в 2016 году, казалось, что хуже в отношениях двух стран, чем при Обаме, быть не может. Но, к сожалению, следующие годы нас научили тому, что может», — отмечает эксперт.