Как изменятся отношения России и США при Байдене

Как изменятся отношения России и США при БайденеСанкционное давление не уменьшится, считают эксперты
В США 3 ноября состоялся основной день президентских выборов, но их итоги официально еще не подведены. Предварительные данные телеканала Fox News говорят о том, что победа на выборах достанется бывшему вице-президенту Джо Байдену — он набрал 306 голосов выборщиков, в то время как у Дональда Трампа — 232 голоса. Предвыборный штаб Трампа оспаривает итоги голосования в судах штатов. «Ведомости» опросили экспертов на тему отношений России и США в случае вступления Джо Байдена в должность президента.
Продолжение санкционной политики Вашингтона неизбежно и будет восприниматься спокойнее, так как от Байдена никто не ждет заявлений о дружбе с Россией, говорит исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
«Очевидно, что санкционное давление не уменьшится, но одновременно оно, как ни странно, будет восприниматься менее болезненно, чем при Дональде Трампе. С его президентством в 2016 году у многих в России были связаны определенные надежды на улучшение отношений между двумя странами, на их реальную перезагрузку: тогда, в 2016 году, казалось, что хуже в отношениях двух стран, чем при Обаме, быть не может. Но, к сожалению, следующие годы нас научили тому, что может», — отмечает эксперт.
Расхождение между дружественной риторикой Трампа и фактическим вводом новых санкций против России во время его президентства стало очень болезненным для Москвы, добавил Бышок.
Директор фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев подчеркнул, что принятые в США законы, связанные с санкциями в отношении России, поставят в рамки любого главу Белого дома, поэтому перспективы в российско-американских отношениях останутся прежними. С таким мнением согласен и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
«Казус Трампа показал, что в принципе возможно все в ситуации с тем, чтобы ограничить президента США в его желаниях возможностях. И даже выполнении предвыборных обещаний, в частности, обещании помириться с Россией», — считает Мухин.
«Я не жду здесь какого-либо ухудшения: дальше просто некуда, и так наши отношения находятся на низком уровне. Единственное позитивное, что можно найти, это рост торговли, но и ее уровень минимальный для таких экономик. Торговый оборот растет, но тем не менее все остальное у нас находится близко к нулю. Никаких переговоров не ведется, никаких совместных проектов нет, и они не планируются», — сказал Рогулев.
При этом опрошенные «Ведомостями» эксперты сходятся во мнении, что в случае вступления Байдена в должность главы Белого дома можно ожидать продления договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале февраля следующего года.
«При всей, как нам кажется, воинственности демократов, они менее связаны с военно-промышленным комплексом и представляющими их интересы лоббистскими группами. Демократам не нужно бесконечно расширять государственные дотации на оборонную промышленность», — отметил Бышок. «Если будет создана команда демократов из тех, кто умеет разговаривать с Россией, то мне кажется, что здесь будет возможно обсуждение продления ДСНВ. Все-таки демократы — это системные игроки, и я надеюсь, что они понимают Россию лучше, чем команда Трампа», — добавил Мухин.
Но в отношении другого конфликта интересов России и США — проекта «Северный поток — 2» — ждать изменения позиции Вашингтона с приходом нового главы Белого дома не приходится, считают эксперты. При этом запуск газопровода — уже решенный вопрос, отметил Мухин.
«Вопрос в его наполненности. Я думаю, “план Б” у США заключается в том, чтобы создавать новые препоны и препятствия уже после достройки газопровода», — подчеркнул он.
Давление в отношении «Северного потока — 2» сохранится, но будет менее экономически острое, как было до сих пор, добавил Рогулев. В свою очередь, Станислав Бышок предположил, что санкции в отношении газопровода будут носить не столько антироссийский характер, сколько будут направлены против конкретных лиц и компаний.
«Конечно, хочется надеяться на лучшее, но гарантировать улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном нельзя, слишком много за это время произошло между нашими странами. США рассматривают Россию как прямого и непосредственного военного конкурента, в таком же амплуа выступает Китай. В общем, политика США на мировой арене не изменится», — отметил Мухин.