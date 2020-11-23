Госдума готовит штрафы для детей и иностранцев за финансирование митингов

Госдума готовит штрафы для детей и иностранцев за финансирование митинговПравительство одобрило новые наказания для организаторов, участников и спонсоров публичных мероприятий
23 ноября в Госдуму была внесена новая порция запретительных инициатив. Депутат Дмитрий Вяткин внес два законопроекта с поправками в КоАП, ужесточающими санкции за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Группа сенаторов и депутатов предложила новые наказания за неподчинение законодательству об иностранных агентах: если журналисты не будут указывать, что их ньюсмейкеры (например, НКО) признаны иноагентами, то их будут штрафовать.
Дорогое спонсорство
Вяткин предложил ввести наказание за перечисление средств на организацию массовых акций лицами, которым скоро по закону будет запрещено это делать. На минувшей неделе Вяткин предложил запретить даже косвенное финансирование публичных мероприятий из-за рубежа, сбор средств от анонимов, не указавших паспортные данные при переводе, юридических лиц, созданных менее года назад, а также граждан моложе 16 лет. Штрафы за нарушение этого требования составят 10 000–15 000 руб. для граждан и 50 000–100 000 руб. для юрлиц. В законопроекте не указано, кого будут штрафовать – организаторов или спонсоров массовых акций.
Уточнить «субъектный состав административного правонарушения» уже попросило Вяткина правительство России в положительном отзыве на инициативу. Из отзыва следует, что субъектом правонарушения в данном случае могут оказаться именно ненадлежащие спонсоры публичных мероприятий. Также Белый дом предложил Вяткину уточнить в законопроекте, что «субъект правонарушения» не вправе давать на акции не только деньги, но и имущество. Вяткин заявил «Ведомостям», что норма распространится на спонсоров публичных акций: «Конечно, это может быть и организатор, если он в силу своего статуса также не может перечислять средства на организацию митинга».
На минувшей неделе Вяткин внес законопроект, обязывающий организаторов мероприятий отчитываться перед государством за деньги, полученные на их проведение.
Теперь он также предложил штрафовать организаторов публичных акций за нарушение порядка сбора и расходования средств на проведение акций, а также за непредоставление и несвоевременное предоставление в уполномоченный орган власти отчета о расходовании средств. Штрафы составят от 10 000 до 20 000 руб. для граждан, 20 000–40 000 руб. для должностных лиц, 70 000–200 000 руб. для юрлиц. Наказание предусмотрено также за предоставление отчета в неполном объеме и в искаженном виде.
Поправками Вяткина также предложено в разы увеличить штрафы за неповиновение законным распоряжениям сотрудников правоохранительных органов, миграционных органов и ФСИН и военнослужащим. Сейчас штраф за неповиновение правоохранителям составляет для граждан 500–1000 руб. Это «не соответствует степени потенциальной опасности соответствующих деяний и не обеспечивает превентивную функцию» КоАПа, считает автор, поэтому штрафы он предложил повысить вчетверо: они составят 2000–4000 руб., а при повторном нарушении – 10 000–20 000 руб. Это касается не только неповиновения на митингах, говорит Вяткин.
Митинги – для настоящих журналистов
Отдельным проектом вводится наказание за «неправомерное использование отличительного признака представителя СМИ» на митингах. Штраф – до 30 000 руб. или до 50 часов обязательных работ. Ранее Вяткин предложил МВД официально установить вид и описание отличительного знака журналиста, согласовав это с Минцифрой, а также с общественными объединениями журналистов. Проект предусматривает ранее не установленную ответственность журналиста, однако он не затронет журналистов, которые имеют редакционное удостоверение или журналистское задание, говорит член АЮР Мария Спиридонова: «Однако он может коснуться тех журналистов, которые на митингах будут высказывать свою позицию уже в качестве участников мероприятия».
Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев говорит, что с Союзом журналистов поправки не обсуждали, и он надеется, что они не будут приняты в таком виде. «Если журналист освещает митинг, то его если и задерживают, то обычно отпускают. Штрафы бывают очень редко. Если же он участвует как митингующий, то перестает пользоваться какими-либо привилегиями. Это негласное правило», – говорит Гусев.
Вряд ли законопроект о штрафах за использование отличительных знаков СМИ нежурналистами будет для широкого применения, но он будет создавать «своего рода сегрегацию», сказал руководитель «Апологии протеста» Алексей Глухов: «Например, когда задерживают журналистов крупных СМИ, их могут сразу отпустить. А если это журналисты небольших изданий, то наверняка на них может быть составлен протокол, и сколько бы бумаг с печатями они ни принесли в суд, их все равно оштрафуют». В целом журналисты своим правом не злоупотребляют, хотя грань между журналистами, освещающими митинги, и участниками-журналистами тонкая, говорит он. В последние годы много сотрудников СМИ штрафовали, несмотря на жилеты и редакционные задания на мероприятиях, отмечает Глухов.
Работа с оговорками
Внесенные сенатором Андреем Климовым, депутатом Василием Пискаревым и другими парламентариями поправки в КоАП вводят новый вид наказания для СМИ и журналистов. Теперь в СМИ все упоминания об НКО, физлицах и общественных организациях, если они находятся в реестре иностранных агентов (т. е. получают средства из-за рубежа и, по мнению Минюста, занимаются политикой), должны сопровождаться указанием, что они являются иноагентами. Сейчас по закону лишь сами НКО-иноагенты в своих информационных материалах должны указывать на этот статус, иначе рискуют попасть под санкции.
Если в публикации СМИ не будет указано, что речь идет про «иноагента», то журналисты и редакции будут оштрафованы: граждане – от 2000 до 2500 руб., должностные лица – от 4000 до 5000 руб., юрлица – от 40 000 до 50 000 руб. Руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков говорит, что такая норма вводится по аналогии с упоминанием в СМИ экстремистских организаций, где должен быть обязательно прописан запрет на деятельность таких организаций: «Правда, в случае с экстремизмом предусмотрены предупреждение Роскомнадзора и штрафы, а по иностранным агентам – пока только штрафы».