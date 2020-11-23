Госдума готовит штрафы для детей и иностранцев за финансирование митингов

Вряд ли законопроект о штрафах за использование отличительных знаков СМИ нежурналистами будет для широкого применения, но он будет создавать «своего рода сегрегацию», сказал руководитель «Апологии протеста» Алексей Глухов: «Например, когда задерживают журналистов крупных СМИ, их могут сразу отпустить. А если это журналисты небольших изданий, то наверняка на них может быть составлен протокол, и сколько бы бумаг с печатями они ни принесли в суд, их все равно оштрафуют». В целом журналисты своим правом не злоупотребляют, хотя грань между журналистами, освещающими митинги, и участниками-журналистами тонкая, говорит он. В последние годы много сотрудников СМИ штрафовали, несмотря на жилеты и редакционные задания на мероприятиях, отмечает Глухов.