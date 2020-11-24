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Владимир Путин впервые с начала пандемии принял грамоты у послов

Церемония обошлась без масок и социальной дистанции
Светлана Бочарова Глеб Мишутин
Церемония вручения верительных грамот /Пресс-служба президента России

Церемония вручения верительных грамот президенту Владимиру Путину 20 новыми зарубежными послами стала одним из немногочисленных массовых мероприятий, которые президент провел в закрытом помещении после начала пандемии коронавируса. Церемония состоялась 24 ноября, она традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Обычный формат такой церемонии предполагает довольно близкий контакт президента России с дипломатами: каждый из них подходит к главе государства, вручает документы, после чего президент и посол совместно фотографируются. В последний раз обычную церемонию вручения грамот Путин проводил в феврале 2020 г., в ней участвовало 23 дипломата.

Пандемия сильно повлияла на все стороны нашей жизни, пояснил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, но «тем не менее есть какие-то каноны, которые Россия как минимум стремится уважать». То, что Путин провел церемонию в Кремле и «именно в очном режиме, хотя и с небольшими нюансами, которые вызваны соображениями безопасности, подтверждает нашу приверженность традициям», сказал Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных