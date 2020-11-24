Владимир Путин впервые с начала пандемии принял грамоты у послов

Владимир Путин впервые с начала пандемии принял грамоты у пословЦеремония обошлась без масок и социальной дистанции
Церемония вручения верительных грамот президенту Владимиру Путину 20 новыми зарубежными послами стала одним из немногочисленных массовых мероприятий, которые президент провел в закрытом помещении после начала пандемии коронавируса. Церемония состоялась 24 ноября, она традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Обычный формат такой церемонии предполагает довольно близкий контакт президента России с дипломатами: каждый из них подходит к главе государства, вручает документы, после чего президент и посол совместно фотографируются. В последний раз обычную церемонию вручения грамот Путин проводил в феврале 2020 г., в ней участвовало 23 дипломата.
Пандемия сильно повлияла на все стороны нашей жизни, пояснил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, но «тем не менее есть какие-то каноны, которые Россия как минимум стремится уважать». То, что Путин провел церемонию в Кремле и «именно в очном режиме, хотя и с небольшими нюансами, которые вызваны соображениями безопасности, подтверждает нашу приверженность традициям», сказал Лавров.