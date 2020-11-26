Новые американские санкции могут ударить по российскому гражданскому авиапрому

Информации о готовящихся санкциях пока слишком мало, отмечает программный директор РСМД Иван Тимофеев. Согласно некоторым намекам в СМИ речь, возможно, идет о подключении российских предприятий к списку так называемых военных компаний – решение о таких китайских компаниях 12 ноября 2020 г. принял Трамп, напоминает Тимофеев. В реальности американские власти имеют в виду гражданские компании, технологии которых могут быть использованы военными, поясняет эксперт. Санкции, введенные против таких китайских компаний, довольно специфичны: им запрещен доступ к американскому рынку ценных бумаг, но о блокирующих или секторальных санкциях речи не идет, отмечает Тимофеев. Если будет решено продолжить ту же линию в отношении российских компаний, Трамп должен будет издать отдельный акт, касающийся России, – в указе от 12 ноября о каком-либо другом государстве, кроме Китая, не говорится, поясняет собеседник «Ведомостей». Техническая возможность для этого у Трампа есть, говорит эксперт. Впрочем, даже в этом случае фатальных последствий для российских компаний такие санкции иметь не будут, считает Тимофеев: «Речь идет об ограничении американских инвестиций, но, строго говоря, на рынке американских ценных бумаг наши компании из этих секторов и так не особенно представлены».