Новые американские санкции могут ударить по российскому гражданскому авиапрому

Новые американские санкции могут ударить по российскому гражданскому авиапромуНо окончательного решения о них нет
Более 10 российских авиапромышленных предприятий попали в проект списка министерства торговли США как организации – «конечные военные пользователи», что позволяет запрещать поставлять им любую американскую продукцию, сообщило 25 ноября «РИА Новости». Сам список агентство не приводит, но сообщает, что в нем упомянуты помимо прочих «производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения».
23 ноября Reuters сообщило, что всего в проект документа, который уходящая администрация президента США Дональда Трампа хотела бы принять в оставшееся у нее время, входит 89 китайских и 28 российских компаний, причем из российских агентство упоминает только входящую в ОАК корпорацию «Иркут». Она управляет Иркутским авиазаводом (ИАЗ), является разработчиком пассажирского авиалайнера МС-21 и контролирует компанию «Гражданские самолеты Сухого» – разработчика и производителя Sukhoi SuperJet.
Вашингтонский торговый юрист Кевин Вулф, бывший сотрудник министерства торговли США, сказал Reuters, что правила и список все еще могут быть изменены, хотя времени на то, чтобы успеть запустить санкции, у администрации Трампа остается все меньше – для этого к середине декабря их необходимо утвердить и направить для официальной публикации.
Представитель ОАК заявил «Интерфаксу», что в компании изучают сообщения об этих планах. Собеседники Reuters утверждают, что в случае включения компаний в этот список получить любые американские комплектующие им будет очень трудно. Полный запрет на такие комплектующие, несомненно, приведет к остановке программ МС-21 и SuperJet, поскольку в МС-21 используется не только американский двигатель, который теоретически можно заменить на разрабатываемый российский ПД-14, но и множество других американских комплектующих; немало их и в SuperJet, говорят два источника в российской авиапромышленности.
Впрочем, куда больше внимания в публикации Reuters уделено китайским авиапроизводителям. Среди прочих в список входят китайский авиапромышленный холдинг AVIC (приблизительный аналог ОАК) и его дочерняя компания COMAC, специально созданная для разработки и производства китайских гражданских авиалайнеров, таких как среднемагистральный С919 (аналог российского МС-21, американского Boeing 737 и европейского семейства А320), а также китайско-российский широкофюзеляжный самолет СR929.
Попытки введения санкций против С919 со стороны США предпринимались и раньше, но сами американские авиапроизводители выступили против, поскольку они из-за этого могут понести серьезные убытки. Возможно, и на сей раз им удастся остановить эти планы, считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков.
Информации о готовящихся санкциях пока слишком мало, отмечает программный директор РСМД Иван Тимофеев. Согласно некоторым намекам в СМИ речь, возможно, идет о подключении российских предприятий к списку так называемых военных компаний – решение о таких китайских компаниях 12 ноября 2020 г. принял Трамп, напоминает Тимофеев. В реальности американские власти имеют в виду гражданские компании, технологии которых могут быть использованы военными, поясняет эксперт. Санкции, введенные против таких китайских компаний, довольно специфичны: им запрещен доступ к американскому рынку ценных бумаг, но о блокирующих или секторальных санкциях речи не идет, отмечает Тимофеев. Если будет решено продолжить ту же линию в отношении российских компаний, Трамп должен будет издать отдельный акт, касающийся России, – в указе от 12 ноября о каком-либо другом государстве, кроме Китая, не говорится, поясняет собеседник «Ведомостей». Техническая возможность для этого у Трампа есть, говорит эксперт. Впрочем, даже в этом случае фатальных последствий для российских компаний такие санкции иметь не будут, считает Тимофеев: «Речь идет об ограничении американских инвестиций, но, строго говоря, на рынке американских ценных бумаг наши компании из этих секторов и так не особенно представлены».
Если список попадающих под санкции компаний составляло министерство торговли США, то речь может пойти об американском экспорте в Россию и о запрете на поставки определенного оборудования и комплектующих этим компаниям, поясняет Тимофеев: «Иными словами, это не будут какие-то блокирующие или финансовые санкции, что, в общем, неплохо. А по комплектующим и так действуют достаточно серьезные ограничения. Не думаю, что будут радикальные изменения». Если такие санкции будут введены, поставщикам комплектующих для оказавшихся под санкциями российских предприятий нужно будет обратиться в минторг США с просьбой о лицензии, которая позволит им осуществлять поставки, объясняет Тимофеев. Минторг может такую лицензию выдать – соответствующие прецеденты есть, указывает эксперт. Либо минторг США может ввести так называемую генеральную лицензию, т. е. временно ввести исключение на имплементацию этих санкций.
В связи с этим и вовсе сомнительными представляются Тимофееву слухи о возможном включении в санкционный список российского производителя титана «ВСМПО-Ависма». Эта компания – один из основных поставщиков титановых изделий для Boeing. «Американцы сами заинтересованы в поставках российского титана. Полагаю, либо они не примут такое решение, либо, если примут, будет действовать [разрешающая поставки] лицензия», – считает он.
Если вопрос о санкциях придется решать уже не Трампу, а Джо Байдену, теоретически он может ввести их против российских компаний и не вводить против китайских, допускает Тимофеев: «Но все-таки этот курс – антироссийский, антикитайский – не сводится к конкретным личностям. Он будет продолжаться независимо от имени президента».