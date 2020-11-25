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«РИА Новости» узнали о риске санкций США против структур «Росатома» и «Роскосмоса»

Ведомости

Под санкции США могут впервые попасть ведущие компании российских госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на черновой вариант проекта такого списка, который готовит администрация действующего президента Дональда Трампа.

Согласно документу, в список предлагается включить более десяти российских предприятий гражданского авиапрома. Названия предприятий «РИА Новости» не указывают, но характеризует их как «производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения». Также ограничения предлагается распространить на две организации «Роскосмоса» и «Росатома», предприятия ОПК, структуры Минобороны и само Минобороны, ФГУП, связанный с администрацией президента и экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

Как отмечает агентство, новый санкционный список связан с ограничениями, которые могут быть введены в отношении 89 китайских компаний за сотрудничество с военными и российскими организациями. О возможных санкциях ранее сообщал Reuters.

Накануне США ввели санкции против трех компаний из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Среди них — «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group. В конце октября США ввели ограничения в отношении российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). 

Ранее по теме: США ввели санкции против трех российских организаций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных