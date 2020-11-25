«РИА Новости» узнали о риске санкций США против структур «Росатома» и «Роскосмоса»

Согласно документу, в список предлагается включить более десяти российских предприятий гражданского авиапрома. Названия предприятий «РИА Новости» не указывают, но характеризует их как «производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения». Также ограничения предлагается распространить на две организации «Роскосмоса» и «Росатома», предприятия ОПК, структуры Минобороны и само Минобороны, ФГУП, связанный с администрацией президента и экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.