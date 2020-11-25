«РИА Новости» узнали о риске санкций США против структур «Росатома» и «Роскосмоса»
Под санкции США могут впервые попасть ведущие компании российских госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на черновой вариант проекта такого списка, который готовит администрация действующего президента Дональда Трампа.
Согласно документу, в список предлагается включить более десяти российских предприятий гражданского авиапрома. Названия предприятий «РИА Новости» не указывают, но характеризует их как «производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения». Также ограничения предлагается распространить на две организации «Роскосмоса» и «Росатома», предприятия ОПК, структуры Минобороны и само Минобороны, ФГУП, связанный с администрацией президента и экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.
Как отмечает агентство, новый санкционный список связан с ограничениями, которые могут быть введены в отношении 89 китайских компаний за сотрудничество с военными и российскими организациями. О возможных санкциях ранее сообщал Reuters.
Накануне США ввели санкции против трех компаний из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Среди них — «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group. В конце октября США ввели ограничения в отношении российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).