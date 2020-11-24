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США наложили санкции на три российские компании

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США ввели санкции против трех компаний из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Соответствующе уведомление Госдепартамента опубликовано в Федеральном регистре.

«Правительство США вводит меры, прописанные в секции 3 закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии в отношении компаний «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group», — говорится в уведомлении. Санкции были введены 6 ноября 2020 г.

Кроме трех российских компаний под ограничения попали китайские компании Chengdu Best New Materials Co и Zibo Elim Trade Company. Санкции будут действовать в течение двух лет, однако Госдеп может пересмотреть свои решения.

Закон о нераспространении запрещает передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки. Согласно документу, включенные в санкционный список компании не могут заключать каких-либо соглашений о поставках товаров, услуг или технологий с предприятиями из США.

В конце октября США ввели ограничения в отношении российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). До этого, в августе, в санкционный список попали три российских НИИ, один из которых участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса. Поводом для ограничений стали подозрения в причастности научных учреждений к разработке химического и биологического оружия.

Ранее по теме: США ввели санкции против трех российских НИИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных