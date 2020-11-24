США наложили санкции на три российские компании
США ввели санкции против трех компаний из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Соответствующе уведомление Госдепартамента опубликовано в Федеральном регистре.
«Правительство США вводит меры, прописанные в секции 3 закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии в отношении компаний «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group», — говорится в уведомлении. Санкции были введены 6 ноября 2020 г.
Кроме трех российских компаний под ограничения попали китайские компании Chengdu Best New Materials Co и Zibo Elim Trade Company. Санкции будут действовать в течение двух лет, однако Госдеп может пересмотреть свои решения.
Закон о нераспространении запрещает передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки. Согласно документу, включенные в санкционный список компании не могут заключать каких-либо соглашений о поставках товаров, услуг или технологий с предприятиями из США.
В конце октября США ввели ограничения в отношении российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). До этого, в августе, в санкционный список попали три российских НИИ, один из которых участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса. Поводом для ограничений стали подозрения в причастности научных учреждений к разработке химического и биологического оружия.