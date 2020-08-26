США ввели санкции против трех российских НИИ
США внесли в санкционный список три российских НИИ, один из которых участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса, из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия. Документ американского Бюро промышленности и безопасности (BIS) опубликован на сайте Федерального реестра США.
В черный список вошли: 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России (Саратовская область) и ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ), а также 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны (Киров), включая филиалы в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде. Последний, как сообщает «РИА Новости», участвовал в проверке вакцины от коронавируса, созданной Центром им. Гамалеи, на безопасность и эффективность.
«Есть серьезные основания подозревать, что [эти НИИ] связаны с российской программой химического и биологического оружия», ‒ говорится в документе. Против этих НИИ будут введены ограничения на экспорт и реэкспорт американской продукции двойного назначения.
Россия объявила об уничтожении всех запасов химического оружия в конце сентября 2017 г. в соответствии с Женевской конвенцией 1993 г. В церемонии утилизации последних боеприпасов с отравляющими веществами на заводе в Удмуртии принял участие президент Владимир Путин.