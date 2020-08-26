США ввели санкции против трех российских НИИ

В черный список вошли: 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России (Саратовская область) и ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ), а также 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны (Киров), включая филиалы в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде. Последний, как сообщает «РИА Новости», участвовал в проверке вакцины от коронавируса, созданной Центром им. Гамалеи, на безопасность и эффективность.