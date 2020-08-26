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США ввели санкции против трех российских НИИ

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США внесли в санкционный список три российских НИИ, один из которых участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса, из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия. Документ американского Бюро промышленности и безопасности (BIS) опубликован на сайте Федерального реестра США. 

В черный список вошли: 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России (Саратовская область) и ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ), а также 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны (Киров), включая филиалы в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде. Последний, как сообщает «РИА Новости», участвовал в проверке вакцины от коронавируса, созданной Центром им. Гамалеи, на безопасность и эффективность. 

«Есть серьезные основания подозревать, что [эти НИИ] связаны с российской программой химического и биологического оружия», ‒ говорится в документе. Против этих НИИ будут введены ограничения на экспорт и реэкспорт американской продукции двойного назначения.

Россия объявила об уничтожении всех запасов химического оружия в конце сентября 2017 г. в соответствии с Женевской конвенцией 1993 г. В церемонии утилизации последних боеприпасов с отравляющими веществами на заводе в Удмуртии принял участие президент Владимир Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных