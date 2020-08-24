Несколько стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Ограничения включают запрет на импорт товаров из Крыма или Севастополя в Евросоюз, также запрещены финансовые или инфраструктурные инвестиции в туристические услуги на полуострове. Под ограничения попадает экспорт некоторых товаров и технологий для крымских компаний.