Евросоюз продлил секторальные санкции против России до конца 2021 года
Совет Евросоюза продлил действие экономических санкций в отношении России до 31 января 2021 г., сообщается в пресс-релизе совета. Решение продлить санкции в отношении конкретных секторов российской экономики было принято после оценки исполнения минских договоренностей 2015 г. Так как минские соглашения выполнены не полностью, срок действия санкций продлевается, сообщили в совете.
Санкции включают в себя запрет на торговлю оружием с Россией, ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала в Евросоюзе для 11 организаций, а также ограничение доступа к технологиям и услугам нефтяной отрасли.
Секторальные экономические санкции в отношении России были введены в 2014 г. из-за конфликта на юго-востоке Украины. На прошлой неделе Совет ЕС продлил до 23 июня 2021 г. санкции, введенные из-за присоединения Крыма.