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Евросоюз продлил секторальные санкции против России до конца 2021 года

Ведомости

Совет Евросоюза продлил действие экономических санкций в отношении России до 31 января 2021 г., сообщается в пресс-релизе совета. Решение продлить санкции в отношении конкретных секторов российской экономики было принято после оценки исполнения минских договоренностей 2015 г. Так как минские соглашения выполнены не полностью, срок действия санкций продлевается, сообщили в совете.

Санкции включают в себя запрет на торговлю оружием с Россией, ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала в Евросоюзе для 11 организаций, а также ограничение доступа к технологиям и услугам нефтяной отрасли.

Секторальные экономические санкции в отношении России были введены в 2014 г. из-за конфликта на юго-востоке Украины. На прошлой неделе Совет ЕС продлил до 23 июня 2021 г. санкции, введенные из-за присоединения Крыма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных