Евросоюз продлил секторальные санкции против России до конца 2021 года

Совет Евросоюза продлил действие экономических санкций в отношении России до 31 января 2021 г., сообщается в пресс-релизе совета. Решение продлить санкции в отношении конкретных секторов российской экономики было принято после оценки исполнения минских договоренностей 2015 г. Так как минские соглашения выполнены не полностью, срок действия санкций продлевается, сообщили в совете.