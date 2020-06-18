ЕС продлил на год санкции в отношении России по Крыму
Евросоюз продлил санкции в отношении России в связи с присоединением Крыма и Севастополя до 23 июня 2021 г., говорится в заявлении Совета ЕС.
Ограничения включают запрет на импорт товаров из Крыма или Севастополя в Евросоюз, также запрещены финансовые или инфраструктурные инвестиции в туристические услуги на полуострове. Под ограничения также попадает экспорт некоторых товаров и технологий для крымских компаний, использование транспорта, телекоммуникаций и энергетики для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
Впервые санкции были введены Евросоюзом по отношению к России в связи с присоединением Крыма в июне 2014 г. В ЕС по-прежнему считают присоединение Крыма и Севастополя к России «незаконной аннексией и нарушением международного закона», подчеркивается в сообщении.