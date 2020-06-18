ЕС продлил на год санкции в отношении России по Крыму

Ограничения включают запрет на импорт товаров из Крыма или Севастополя в Евросоюз, также запрещены финансовые или инфраструктурные инвестиции в туристические услуги на полуострове. Под ограничения также попадает экспорт некоторых товаров и технологий для крымских компаний, использование транспорта, телекоммуникаций и энергетики для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.