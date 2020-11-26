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Россия создает в Нагорном Карабахе военно-гражданские структуры

И будет помогать с подготовкой к зиме
Глеб Мишутин
Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает расширение миротворческой миссии российских войск в Нагорном Карабахе. 25 ноября он заявил журналистам, что это впечатление ошибочно, а создаваемые Россией гуманитарные центры должны решить многочисленные проблемы, которые усугублены войной.

19 ноября по приказу министра обороны России Сергея Шойгу в Нагорном Карабахе было создано пять дополнительных гуманитарных центров – разминирования, примирения, транспортного обеспечения, медицинский и торгово-бытового обеспечения. Эти центры сформировали в составе межведомственного центра гуманитарного реагирования, который был создан 13 ноября указом президента России Владимира Путина. Согласно тексту указа, опубликованного на официальном сайте Кремля, целями межведомственного центра являются содействие беженцам, а также помощь армянскому и азербайджанскому руководству в восстановлении гражданской инфраструктуры, создании нормальных условий для жизни населения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных