Россия создает в Нагорном Карабахе военно-гражданские структуры

19 ноября по приказу министра обороны России Сергея Шойгу в Нагорном Карабахе было создано пять дополнительных гуманитарных центров – разминирования, примирения, транспортного обеспечения, медицинский и торгово-бытового обеспечения. Эти центры сформировали в составе межведомственного центра гуманитарного реагирования, который был создан 13 ноября указом президента России Владимира Путина. Согласно тексту указа, опубликованного на официальном сайте Кремля, целями межведомственного центра являются содействие беженцам, а также помощь армянскому и азербайджанскому руководству в восстановлении гражданской инфраструктуры, создании нормальных условий для жизни населения.