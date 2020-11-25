Песков опроверг расширение миротворческой миссии России в Карабахе

Ранее сегодня МЧС России усилила группировку в зоне армяно-азербайджанского конфликта и анонсировала ее наращивание в дальнейшем. Точное число специалистов, которых туда направят, не называлось, однако указывалось, что в их число войдут военные психологи. Это сделано в рамках поручения российского президента Владимира Путина по созданию центра гуманитарного содействия Нагорному Карабаху, который, в частности, займется возвращением беженцев, координацией гуманитарной помощи, а также будет помогать властям Азербайджана и Армении, если они будут нуждаться в помощи.