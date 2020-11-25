Песков опроверг расширение миротворческой миссии России в Карабахе
Отправку дополнительного контингента МЧС России в Нагорный Карабах нельзя расценивать как расширение российской миротворческой миссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не нужно и полностью разделять, но не нужно и путать — чисто миссию наших военных миротворцев, которые стоят на линии соприкосновения сторон конфликтующих, с гуманитарным центром», — сказал Песков. Он признал, что работа этого центра «набирает обороты».
«Разумеется, такое количество проблем, которые усугубились в связи с войной, — гуманитарный центр как раз этим и занимается. И все, что происходит, это в этих рамках», — пояснил Песков
Ранее сегодня МЧС России усилила группировку в зоне армяно-азербайджанского конфликта и анонсировала ее наращивание в дальнейшем. Точное число специалистов, которых туда направят, не называлось, однако указывалось, что в их число войдут военные психологи. Это сделано в рамках поручения российского президента Владимира Путина по созданию центра гуманитарного содействия Нагорному Карабаху, который, в частности, займется возвращением беженцев, координацией гуманитарной помощи, а также будет помогать властям Азербайджана и Армении, если они будут нуждаться в помощи.
Почти 2 000 российских военнослужащих из состава 15-й отдельной миротворческой бригады, вооруженных стрелковым оружием и бронетранспортерами, развернуты в Нагорном Карабахе с середины ноября. Они следят за выполнением соглашения о прекращении огня от 9 ноября, заключенного Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. Согласно договоренностям, боевые действия, шедшие в Карабахе с 27 сентября, прекратились, стороны обязались передать друг другу пленных и тела погибших.
В рамках соглашения, подписанного при посредничестве России, Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Первые два уже вернулись под контроль Баку. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Безопасность ее связи с Арменией через Лачинский коридор также обеспечивают российские миротворцы.