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Песков опроверг расширение миротворческой миссии России в Карабахе

Ведомости

Отправку дополнительного контингента МЧС России в Нагорный Карабах нельзя расценивать как расширение российской миротворческой миссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не нужно и полностью разделять, но не нужно и путать — чисто миссию наших военных миротворцев, которые стоят на линии соприкосновения сторон конфликтующих, с гуманитарным центром», — сказал Песков. Он признал, что работа этого центра «набирает обороты».

«Разумеется, такое количество проблем, которые усугубились в связи с войной, — гуманитарный центр как раз этим и занимается. И все, что происходит, это в этих рамках», — пояснил Песков

Ранее сегодня МЧС России усилила группировку в зоне армяно-азербайджанского конфликта и анонсировала ее наращивание в дальнейшем. Точное число специалистов, которых туда направят, не называлось, однако указывалось, что в их число войдут военные психологи. Это сделано в рамках поручения российского президента Владимира Путина по созданию центра гуманитарного содействия Нагорному Карабаху, который, в частности, займется возвращением беженцев, координацией гуманитарной помощи, а также будет помогать властям Азербайджана и Армении, если они будут нуждаться в помощи.

Почти 2 000 российских военнослужащих из состава 15-й отдельной миротворческой бригады, вооруженных стрелковым оружием и бронетранспортерами, развернуты в Нагорном Карабахе с середины ноября. Они следят за выполнением соглашения о прекращении огня от 9 ноября, заключенного Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. Согласно договоренностям, боевые действия, шедшие в Карабахе с 27 сентября, прекратились, стороны обязались передать друг другу пленных и тела погибших.

В рамках соглашения, подписанного при посредничестве России, Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Первые два уже вернулись под контроль Баку. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Безопасность ее связи с Арменией через Лачинский коридор также обеспечивают российские миротворцы.

Ранее по теме: Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных